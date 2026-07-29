بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

كشف الخبير التربوي رفعت فياض، أسباب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 في وقت متأخر من الليل، مؤكدًا أن الأمر لم يكن عشوائيًا، وإنما جاء بهدف توصيل رسالة بأن الثانوية العامة أصبحت شهادة عادية، ويجب تقليل حالة التوتر والقلق المرتبطة بها.

وأوضح رفعت فياض، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن النتيجة لم تُعلن عبر مؤتمر صحفي، وإنما جرى اعتمادها وإعلانها بصورة مشابهة لإعلان نتائج الدبلومات الفنية.

وأضاف أن نسبة النجاح العامة هذا العام بلغت 75.1%، مقارنة بـ 79.2% في العام الماضي، أي بانخفاض يقترب من 4.1%، مؤكدًا أن هذا التراجع ظهر في الشعب الثلاث: الأدبي، وعلمي علوم، وعلمي رياضة.

وأشار إلى أن من الملاحظات اللافتة هذا العام عدم وجود أوائل مكررين، حيث جاء ترتيب الأوائل من الأول حتى العاشر دون أي تكرار للمراكز.

وأكد رفعت فياض أن طلاب الثانوية العامة لا ينبغي أن يشعروا بالقلق بشأن التنسيق، مشددًا على أن الحد الأدنى للقبول في جميع الكليات سيتراجع مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الانخفاض سيكون متقاربًا مع نسبة تراجع المجاميع هذا العام، وقد تصل نسبة التراجع في التنسيق 2%.

وأضاف فياض، أن انخفاض أعداد الطلاب الحاصلين على المجاميع المرتفعة سيؤدي إلى انخفاض الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة، مؤكدًا أن التنسيق سيتحرك إلى أسفل مقارنة بالعام الماضي.