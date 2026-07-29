قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تعلن إدراج مؤسس تطبيق تليجرام بافل دوروف على قائمة المطلوبين دولياً
كل ما تريد معرفته عن تظلمات الثانوية الأزهرية 2026
الإسكان: إقبال كبير على حجز الأراضي وسرعة ملحوظة في استكمال الإجراءات والسداد إلكترونيًا
تقرير: بن رمضان يعيش أزمة نفسية في الأهلي.. والإدارة تحدد 2.5 مليون دولار للموافقة على رحيله
احتجاجات في فنزويلا عقب تصريحات عراقجي
الثاني على الجمهورية علمي رياضة : عايز أدخل حقوق
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام
ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم
الأولى على الجمهورية علمي رياضة: كنت متوقعة أكون من الأوائل.. وأمي صاحبة الفضل بعد الله
لحماية 30 مليون طفل.. "تنظيمي الاتصالات" يطرح "شريحة الطفل" ببيئة تصفح آمنة
التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات
درجات الحرارة ترتفع مُجددًا .. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الأربعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الثامن على الثانوية العامة علمي رياضة: والدي مصدر إلهامي وتفوقي

الطالب سيف الدين وسيم
الطالب سيف الدين وسيم
البهى عمرو
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكد الطالب سيف الدين وسيم مسعد، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (شعبة علمي رياضة)، أن شعوره بعد إعلان النتيجة لا يوصف، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تحقيق الدرجة النهائية، لكنه كان يأمل في الحصول على مجموع يؤهله لتحقيق حلمه بدراسة الهندسة.

وقال سيف الدين، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إن شغفه بكلية الهندسة بدأ منذ سنوات، موضحًا أن والده، الذي يعمل مهندسًا، كان قدوته الأولى والدافع الأكبر لاختيار هذا المسار، معربًا عن رغبته في مواصلة الاجتهاد خلال المرحلة الجامعية، وربما استكمال الدراسات العليا مستقبلًا.

وأوضح أن أكثر التحديات التي واجهها خلال العام الدراسي تمثلت في ضغوط المذاكرة وتنظيم الوقت، مؤكدًا أن المنهج لم يكن سهلًا، لكنه تمكن من تجاوزه بالاجتهاد والاستمرار دون استسلام.

وأشار إلى أن والديه كانا أكبر داعم له طوال رحلة الثانوية العامة، موضحًا أنهما لم يمارسا أي ضغوط عليه، بل كانا يطلبان منه الاجتهاد فقط وترك النتيجة على الله، وهو ما منحه راحة نفسية كبيرة ساعدته على التركيز.

وأضاف سيف الدين ، أنه لم يعزل نفسه عن الحياة الاجتماعية، بل كان يخرج مع أصدقائه من وقت لآخر للحفاظ على توازنه النفسي، مؤكدًا أن تنظيم الوقت كان العامل الأهم في الجمع بين المذاكرة والراحة، معبرًا عن امتنانه لكل من دعمه، مؤكدًا أن حصوله على المركز الأول يمثل بداية لمسيرة جديدة يسعى خلالها إلى تحقيق المزيد من النجاح وخدمة وطنه من خلال المجال الذي يحلم بالعمل فيه.

 

الثانوية العامة شهادة الثانوية شهادة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات

ظهرت الآن.. رسميا نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات والمجموع الكلي على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجاتك ومجموعك الكلي على صدى البلد

أوائل الثانوية العامة 2026

أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026 .. بعد قليل

وزير التربية والتعليم

أسماء أوائل الثانوية العامة 2026 و مجاميعهم .. تفاصيل كاملة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. اعتماد نتيجة امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 75.1%

قائمة أوائل الثانوية العامة 2026

خلال دقائق.. ننشر أسماء وصور ومجاميع أوائل الثانوية العامة 2026

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تنسيق الجامعات 2026

موعد أنطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 وإعلان الحد الأدنى

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

حي جنوب الغردقة يسترد 800 متر مربع من أملاك الدولة بالحجاز ويزيل مباني مخالفة في المهد

صورة ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالطريق الزراعي الغربي بالأقصر

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 29-7-2026

بالصور

بفستان أحمر جريء .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام | شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فستان صيفي.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

لوك كاجوال.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بالمايوه.. مي عز الدين تستعرض جمالها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد