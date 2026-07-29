الثامن على الثانوية العامة علمي رياضة: والدي مصدر إلهامي وتفوقي

أكد الطالب سيف الدين وسيم مسعد، الحاصل على المركز الثامن على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي (شعبة علمي رياضة)، أن شعوره بعد إعلان النتيجة لا يوصف، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع تحقيق الدرجة النهائية، لكنه كان يأمل في الحصول على مجموع يؤهله لتحقيق حلمه بدراسة الهندسة.

وقال سيف الدين، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، إن شغفه بكلية الهندسة بدأ منذ سنوات، موضحًا أن والده، الذي يعمل مهندسًا، كان قدوته الأولى والدافع الأكبر لاختيار هذا المسار، معربًا عن رغبته في مواصلة الاجتهاد خلال المرحلة الجامعية، وربما استكمال الدراسات العليا مستقبلًا.

وأوضح أن أكثر التحديات التي واجهها خلال العام الدراسي تمثلت في ضغوط المذاكرة وتنظيم الوقت، مؤكدًا أن المنهج لم يكن سهلًا، لكنه تمكن من تجاوزه بالاجتهاد والاستمرار دون استسلام.

وأشار إلى أن والديه كانا أكبر داعم له طوال رحلة الثانوية العامة، موضحًا أنهما لم يمارسا أي ضغوط عليه، بل كانا يطلبان منه الاجتهاد فقط وترك النتيجة على الله، وهو ما منحه راحة نفسية كبيرة ساعدته على التركيز.

وأضاف سيف الدين ، أنه لم يعزل نفسه عن الحياة الاجتماعية، بل كان يخرج مع أصدقائه من وقت لآخر للحفاظ على توازنه النفسي، مؤكدًا أن تنظيم الوقت كان العامل الأهم في الجمع بين المذاكرة والراحة، معبرًا عن امتنانه لكل من دعمه، مؤكدًا أن حصوله على المركز الأول يمثل بداية لمسيرة جديدة يسعى خلالها إلى تحقيق المزيد من النجاح وخدمة وطنه من خلال المجال الذي يحلم بالعمل فيه.



