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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رضا البحراوي يمازح طلاب الثانوية العامة: الشاطر اللي يجيبني في فرحه

رضا البحراوي
رضا البحراوي
يمنى عبد الظاهر
نتيجة الثانوية العامة 2026

حرص المطرب الشعبي رضا البحراوي على تهنئة طلاب الثانوية العامة عقب إعلان النتائج، موجهًا لهم رسالة طريفة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، في منشور حظي بتفاعل واسع من جمهوره.

وواصل البحراوي أسلوبه المعتاد في مداعبة متابعيه، مؤكدًا أن النجاح لا يتوقف عند مجموع الثانوية العامة، وكتب: «جبت 80%.. جبت 90%؟ الشاطر اللي يجيب رضا البحراوي في فرحه»، في رسالة حملت طابعًا كوميديًا نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين.


 

في سياق آخر، كان رضا البحراوي قد طرح، قبل أسبوعين، أغنيته الجديدة «عايش ما بين تعابين» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد أيام قليلة من حذفها.

الأغنية من كلمات أحمد بومبا، وألحان أحمد عبده، وتوزيع موسيقى أشرف البرنس.

المطرب الشعبي رضا البحراوي تهنئة طلاب الثانوية الثانوية العامة إعلان النتائج

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