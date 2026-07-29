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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأردني يعلن اعتراض وتدمير 5 صواريخ إيرانية

الجيش الأردني
الجيش الأردني
محمود نوفل
نتيجة الثانوية العامة 2026

نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قوله إن الدفاعات الجوية نجحت في التعامل فجر اليوم، الأربعاء، مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الأردني، في بيان له، أنه تم اعتراض وإسقاط الصواريخ الخمس وفقًا لقواعد الاشتباك المعتمدة.

وشدد على أن القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء واجبها في حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها، ولن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه.

ومنذ قليل، أصدر الحرس الثوري الإيراني البيان رقم 52، حيث أعلن استهداف القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية.

وقالت قيادة القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية: “يا أبناء الشعب الإيراني الإسلامي العظيم وصنّاع الملاحم؛ إن استمرار حضوركم الواعي في الساحة قد أدهش العالم وأثار إعجابه، وإن دعاءكم الصالح قد ضمن نجاح العمليات الظافرة لمجاهدي الإسلام”.

وأضاف البيان: “ردًا على الإجراءات العدوانية التي ينفذها الجيش الأمريكي، الذي يقتل الأطفال، استهدف قبل ساعات مقاتلو القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري القاعدة الجوية ومركز القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الأردن بعدة صواريخ باليستية”.

وتابع: “ما دامت التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة، وما دامت الإجراءات غير القانونية والعدائية التي تنفذها القوات الأمريكية ضد مصالحنا قائمة، فإن المقاومة ستستمر أيضًا”. 

وخُتم البيان الإيراني بالقول: “ويجب أن تتوقف تهديدات المسئولين الأمريكيين وتدخلاتهم غير القانونية ضد مصالحنا”.
 

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