هجوم باليستي .. إيران أطلقت صواريخ نحو قاعدة أمريكية في الأردن

كشف مسؤول أمريكي كبير لموقع "أكسيوس" الإخباري، اليوم الأربعاء أن إيران أطلقت صواريخ نحو قاعدة أمريكية في الأردن.



وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم): "اليوم، في تمام الساعة 5:45 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت عدة صواريخ باليستية من إيران في محاولة لشن هجوم مفاجئ على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط.

وأضافت أنه تم اعتراض جميع الصواريخ الإيرانية بنجاح، حيث تواصل القوات الأمريكية يقظة عالية وتستعد لأقصى درجة."

أكد مسؤول أمريكي، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لن يتضمن أي رسوم أو ضرائب على المرور عبر مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول الأمريكي في تصريح لوكالة رويترز أن إيران قدمت مطالب "غير معقولة" رفضتها الولايات المتحدة وسلطنة عمان.



وأمس الثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن قواتها نفذت سلسلة من الإجراءات البحرية ضمن عمليات تشديد الحصار المفروض على إيران، شملت إعادة توجيه 18 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، إلى جانب الصعود على متن سفينتين أخريين، وذلك حتى يوم الثلاثاء، بهدف ضمان الالتزام بإجراءات الحصار.

