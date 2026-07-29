بذاكر 10 ساعات.. الأول على الجمهورية «علمي علوم»: توقعت التفوّق.. وأحلم بطب العظام و«السر في القرآن»

حقق الطالب عبد الله محمود ابن مركز فاقوس بمحافظة الشرقية عمر المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم، بعدما حصد الدرجة النهائية بإجمالي 320 درجة، ليعتلي قائمة أوائل الثانوية العامة، وسط فرحة عارمة من أسرته.

وقال عبد الله إنه كان يتوقع تحقيق التفوق نتيجة التزامه بالمذاكرة طوال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن شقيقه الأكبر، المقيد بالفرقة الثالثة بكلية الطب، هو من أبلغه بخبر حصوله على المركز الأول، لتعم الفرحة جميع أفراد الأسرة.

وأكد الطالب الاول علي مستوي الجمهورية أن حلمه منذ الصغر هو الالتحاق بكلية الطب، وأنه يطمح إلى التخصص في جراحة العظام، باعتباره أحد التخصصات التي تستحوذ على اهتمامه ويسعى للتميز فيها مستقبلًا.

وأشار إلى أن والده يمثل القدوة الأولى في حياته، بينما يظل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مثله الأعلى، لما يجسده من قيم عظيمة وأخلاق رفيعة.

وعن سر تفوقه، أوضح عبد الله أنه كان يحرص على تنظيم وقته والالتزام بخطة دراسية منتظمة، لافتًا إلى أن عدد ساعات المذاكرة اليومية تراوح بين 6 و10 ساعات، وهو ما ساعده على تحقيق هدفه والوصول إلى المركز الأول على مستوى الجمهورية.