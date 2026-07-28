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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قصر ثقافة الزقازيق يشهد الملتقى الفكري "جهود مناطق الوعظ في المشاركة المجتمعية"

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

أناب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، لحضور فعاليات الملتقى الفكري العام بعنوان "جهود مناطق الوعظ في المشاركة المجتمعية"، والذي نظمته منطقة وعظ الشرقية بالأزهر الشريف وذلك بقصر ثقافة الزقازيق، بحضور اللواء أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، والشيخ علي جودة مدير عام منطقة وعظ الشرقية، وممثلي عن مديريات التربية والتعليم والأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المبادرات الفكرية والتوعوية التي ينظمها الأزهر الشريف، مشيداً بالملتقى الفكري الذي جاء تحت عنوان "الطلاق.. أحكام فقهية وآثار مجتمعية"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لما يمثله من أهمية في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ الوعي، ودعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز قيم المسؤولية والتماسك المجتمعي، مؤكداً استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تسهم في بناء الإنسان والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.

وخلال كلمته، أكد نائب المحافظ حرص الأجهزة التنفيذية على تعزيز التعاون والتنسيق مع منطقة وعظ الشرقية والأزهر الشريف، بما يسهم في تنفيذ المزيد من القوافل الدعوية والندوات التوعوية بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم الإنتماء والولاء للوطن، وتعزيز القيم الأخلاقية، وبناء الشخصية الواعية، ومواجهة الشائعات والسلوكيات الدخيلة على المجتمع.

وتضمنت فعاليات الملتقى كلمة للدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تناول خلالها الأحكام الشرعية المتعلقة بقضية الطلاق، وآثارها الإجتماعية والنفسية، وسبل الحد من انتشارها، حفاظاً على استقرار الأسرة المصرية.

كما أكد ممثلو مديريات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والأوقاف، استمرار التنسيق والتعاون فيما بينهم لتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة التي تستهدف نشر الوعي المجتمعي، والتصدي للمشكلات الأسرية، وتعزيز الوعي لدى النشء والشباب.

كما شهد الملتقى عرض فيلم تسجيلي تناول جهود فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر الفكر الوسطي وترسيخ قيم التسامح والإعتدال، إلى جانب عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز جهود منطقة وعظ الشرقية في خدمة المجتمع وتنفيذ البرامج الدعوية والتوعوية بمختلف مراكز المحافظة.

وفي ختام الفعاليات، أكد محافظ الشرقية أن بناء الأسرة الواعية والمستقرة يمثل أحد أهم ركائز بناء المجتمع، مشدداً على استمرار التعاون بين المحافظة والأزهر الشريف وجميع مؤسسات الدولة لنشر الوعي المجتمعي، وترسيخ منظومة القيم، ودعم استقرار الأسرة المصرية، بما يواكب جهود الدولة في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

الشرقية محافظ الشرقية الملتقى الفكري المشاركة المجتمعية

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