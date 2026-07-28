خلافات نسب .. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 23/ الجارى تبلغ لقسم شرطة فاقوس بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (شخصين ، سيدة)، وطرف ثان: (طليق السيدة، ونجليه " إثنين منهم مصابين بسحجات متفرقة") جميعهم مقيمن بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول المصاهرة تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم بالضرب والتراشق بالحجارة محدثين الإصابات المنوه عنها وقيامهم بالتلويح بالأسلحة البيضاء والعصى الخشبية التى كانت بحوزتهم.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (الأدوات المستخدمة فى التعدى) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.