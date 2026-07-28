صاحب بيت فاطم للدعم النفسي: أقمت الكثير من العلاقات مع عدد من الفتيات

حددت جهات التحقيق المختصة جلسة 18 أغسطس المقبل، لبدء محاكمة محمد طاهر، صاحب مؤسسة "بيت فاطم"، على خلفية اتهامه في قضايا تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي على أربع فتيات وننشر أقواله أمام جهات التحقيق.

قرر المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه نشأ في محافظة الأقصر وأنه حاصل على درجة النطق في الاداب "قسم لغة عربية " ، وانه انتقل الي محافظتي القاهرة والجيزة وتدرب في عدة صحف حتى قيد بنقابة الصحفيين في غضون عام ٢٠١٧ وقرر إنشاء جلسات الونس، وتتضمن تقديم محتوى يتعلق بتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمشاركين وكان لديه من الخبرات الحياتية بين الناس التى تمكنه من سماع مشاكلهم ومساعدتهم.

وأضاف أن صفحته على فيس بوك مختصة بالدعم النفسي والتنمية الذاتية والتوعية الاجتماعية وأن اهتمامه منصب على مساعدة الاشخاص الذين يمرون بمشاكل نفسية وتقديم النصح والإرشاد لهم في حدود خبراته الشخصية وانه يتواصل مع بنات وشباب لا يوجد بينهم سابق معرفة من اجل تقديم المساعدة الإنسانية وأن لديه منشورا ثابتا يقوم بمشاركته يوميا مضمونه "هلا حضنت ابنتك اليوم " مضيفاً أنه اقدم على انشاء مؤسسة بيت فاطم للتنمية والثقافة من اجل مساعدة الناس، مقرراً صحة علاقته بالمجنى عليهن وعلمه اليقيني بكافة المشاكل الخاص بهن وأنه قدم لهن الدعم والاهتمام لخروجهن من تلك الأزمات، منتهياً بأنه عقب ذلك قام باحتضانهن وملامسة أجسادهن وأنه أقام الكثير من العلاقات الجنـ سية.