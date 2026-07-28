طلبهم مرفوض.. مطعم إيطالي يستفز 6 رجال أعمال إسرائيليين بعلم فلسطين| تفاصيل

في غضبٍ عارم، قررت مجموعة من الإسرائيليين، إلغاء حفلٍ في أحد المطاعم الإيطالية، احتجاجًا منهم على دعم المطعم للحق الفلسطيني التاريخي والقانوني بالوجود على أراضيهم المسلوبة من قبل الاحتلال.

ألغى 6 رجال أعمال إسرائيليين حجزهم لطاولة مطعم “أوستيريا فوري بورتا”، في حي أرتشيلا شمال محطة قطارات مدينة بادوفا الإيطالية، لتأييد صاحب المطعم لفلسطين، ورفعه علم فلسطين عاليًا به، واضعًا إياه بالحجم الكبير.

وحسب وكالة الأنباء الإيطالي، قال صاحب المطعم أنهم تلقوا حجزًا لستة أشخاص لتناول الغداء، ثم أكدوا الحجز، لكن بعد 20 دقيقة تلقوا اتصالًا من الشخص نفسه، الذي أوضح أن أحد زملائه مرّ أمام المطعم وشاهد العلم الفلسطيني مرفوعًا على الواجهة، وأن ذلك يمثل مشكلة بالنسبة لهم لأنهم كانوا يستضيفون وفدًا إسرائيليًا، وبالتالي فقد عرضوا إزالة العلم، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض، وبالتالي قاموا بإلغاء الحجز.

علم فلسطين

إبادة جماعية

وقال المطعم: بالنسبة لنا، لا يمثل إعلان موقفنا أي مشكلة، ولم يكن هناك أي تردد عندما قررنا جميعًا رفع الأعلام، كما لم يكن لدينا أي تردد عندما قررنا العام الماضي المشاركة في الإضراب والانضمام إلى التظاهرات، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدها المركز اللوجستي في بادوفا.

وأضاف: إذا كان دعمنا لشعب نراه ضحية إبادة جماعية، سقط فيها آلاف الأطفال وآلاف المدنيين العزل، يمثل مشكلة بالنسبة للبعض، فأقول لهم: لا تأتوا لتناول الطعام هنا.