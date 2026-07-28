الخارجية الفلسطينية : أمن المملكة الأردنية واستقرارها جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية،أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها يشكلان جزءا لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي اعتداء أو محاولة للمساس بسيادة الأردن يمثل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للأمن والسلم الإقليميين.

و أدانت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"،الاعتداءات التي تستهدف المملكة الأردنية الهاشمية ، مؤكدة تضامنها الكامل مع الأردن وقيادته وحكومته وشعبه، ودعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت دولة فلسطين وقوفها الكامل إلى جانب الأردن وقيادتها في مواجهة كل ما من شأنه زعزعة أمنها واستقرارها، متمنية لها دوام الأمن والاستقرار والازدهار.