ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

حذر عدد من الأطباء، من تناول التين الشوكي دون استشارة طبية لمرضى الكلى، مؤكدين أن هذه الفاكهة رغم فوائدها الغذائية، قد لا تكون مناسبة لجميع المرضى، خاصة المصابين بالقصور الكلوي المتقدم أو الخاضعين للغسيل الكلوي.

أطباء يكشفون مخاطر التين الشوكي على بعض مرضى الكلى

وأوضح الأطباء، أن التين الشوكي يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والأكسالات، وهي عناصر قد تتراكم في الجسم لدى مرضى الكلى نتيجة ضعف قدرة الكلى على التخلص منها، ما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

وأشاروا إلى أن ارتفاع مستوى البوتاسيوم قد يسبب ضعفًا في العضلات، وتنميلًا، واضطرابًا في ضربات القلب، وقد يصل في الحالات الشديدة إلى مضاعفات تهدد الحياة.





