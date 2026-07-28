فتح باب التقديم بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية حتى 7 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المصرية الإيطالية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، للعام الدراسي 2026 / 2027، وذلك حتى الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، ويتاح التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://dualedu.moe.gov.eg/

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن عملية اختيار الطلاب تخضع لمعايير دقيقة وشروط محددة؛ لضمان اختيار الكفاءات المناسبة، وتشمل هذه الشروط الحصول على الحد الأدنى للمجموع المحدد لكل مدرسة، واجتياز اختبارات القدرات، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية.

وتشير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذه المدارس تتميز بتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات العالمية، بما يسهم في تمكين الطلاب من الابتكار والتطوير المهني والشخصي المستمر، كما تتيح للطلاب العديد من المميزات، من بينها التدريب العملي، والتدريب الشخصي والتخصصي وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب ممارسة الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التعليم الفني التكنولوجي يشهد نقلة نوعية هذا العام، حيث تمت زيادة عدد المدارس وإتاحة تخصصات جديدة، إلى جانب ربط المناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل، بما يعكس حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر، فضلًا عن الشركاء الصناعيين في مختلف المجالات.

ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه المدارس تم تطويرها لتصبح مدارس خضراء صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطبق أنظمة ترشيد الطاقة، كما تم تحويل العديد منها إلى مدارس ذكية مزودة ببنية تحتية فنية وتكنولوجية متطورة، وتعمل بأنظمة رقمية متكاملة.

كما تشير الوزارة إلى أن التقديم يتيح هذا العام للطلاب الاختيار من بين مجموعة من التخصصات المستقبلية التي تلبي احتياجات سوق العمل، ومنها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تركيبات وصيانة منظومة الطاقة الشمسية، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وتخصص الكهرباء، وسلاسل الإمداد والتوريد.

وبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب المدارس الدولية، والعائدين من الخارج (المصريين)، والطلاب الوافدين (الأجانب)، والطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي السابق والراغبين في تغيير نوعية التعليم، فيمكنهم أيضًا التسجيل من خلال الرابط ذاته.