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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد فشل صفقة بشكتاش.. 5 أندية تدخل سباق التعاقد مع محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

دخل مستقبل النجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر مرحلة جديدة من الغموض بعدما توقفت مفاوضات انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي في الوقت الذي كشفت فيه شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية عن قائمة الأندية الأوفر حظا للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي والاتحاد في صدارة المرشحين

ووفقا لبيانات “ترانسفير ماركت” يتصدر نادي الأهلي السعودي قائمة الأندية المرشحة لضم محمد صلاح بنسبة 41% يليه الاتحاد السعودي بنسبة 40% في ظل استمرار اهتمام أندية دوري روشن بالتعاقد مع قائد منتخب مصر.

كما ضمت القائمة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وفناربخشة التركي بالإضافة إلى نادي كانساس سيتي الأمريكي، وسط ترقب لحسم الوجهة المقبلة للنجم المصري بعد نهاية مشواره مع ليفربول.

حقوق الصورة تعرقل انتقال صلاح إلى بشكتاش

وجاءت هذه الترشيحات بعدما توقفت مفاوضات انتقال محمد صلاح إلى بشكتاش رغم توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن الجوانب المالية الأساسية للعقد بسبب خلافات تتعلق بحقوق الصورة والعوائد التجارية.

وكان اسم محمد صلاح قد ارتبط بقوة بالانتقال إلى النادي التركي خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن بشكتاش رسميا انسحابه من الصفقة بعد تعثر المفاوضات في مراحلها الأخيرة.

وكشفت صحيفة "صباح سبور" التركية أن بشكتاش عرض على محمد صلاح عقدا يتضمن راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون يورو، شاملًا المكافآت والحوافز، كما نجحت إدارة النادي في خفض عمولة وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس من 7.5 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، في محاولة لتقريب وجهات النظر وإتمام الصفقة.

خلاف حول العوائد التجارية

ورغم الاتفاق على الجوانب المالية، اصطدمت المفاوضات بملف حقوق الصورة بعدما طالب وكيل اللاعب بالحصول على نحو 50% من عائدات بيع جميع المنتجات التي تحمل اسم محمد صلاح داخل السوق التركية إلى جانب كامل أرباح المبيعات الخاصة بالسوق المصرية.

واعتبرت إدارة بشكتاش هذه المطالب غير متوافقة مع سياستها التسويقية الخاصة بحقوق استغلال العلامة التجارية للاعبين، ما أدى إلى توقف المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي.

من جانبه، أوضح المدير الرياضي لنادي بشكتاش أوندير أوزين أن النادي عقد ثلاث جلسات تفاوض مع محمد صلاح وممثليه شملت استعراض المشروع الرياضي ومناقشة الجوانب الفنية مع المدير الفني، ثم التفاصيل المالية.

وأكد أوزين أن الخلاف اقتصر على الحقوق التجارية مشيرا إلى أن العرض المقدم من النادي لا يزال قائمًا دون أي تعديل وأن الإدارة لا تعتزم تقديم عرض جديد بينما يبقى القرار النهائي بيد محمد صلاح ووكيله خاصة في ظل وجود مفاوضات مع أندية أخرى.

صلاح ينتظر حسم مستقبله

ويعيش محمد صلاح وضعية اللاعب الحر بعد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو الماضي منهياً رحلة استمرت تسعة مواسم داخل النادي الإنجليزي، حقق خلالها العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى جانب سلسلة من الجوائز الفردية التي كرست مكانته بين أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وباتت الأيام المقبلة حاسمة في تحديد الوجهة الجديدة للنجم المصري في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية تسعى للفوز بتوقيعه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

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