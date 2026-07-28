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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إطلاق مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إطلاق أول مجلة علمية محكمة متخصصة في أبحاث وأوراق سياسات التنمية المحلية والبيئة تحت عنوان "رؤى محلية"، والتي تصدر عن دار نشر مركز التنمية المحلية بسقارة، الذراع التدريبي للوزارة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة التدريب وبناء القدرات والدراسات والبحث العلمي.

مجلة "رؤى محلية"

وأكدت الدكتورة منال عوض أن إطلاق مجلة "رؤى محلية" يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية لتعزيز والارتقاء بالقدرات العلمية والفنية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ودعم الوزارة بأرصدة علمية من أوراق السياسات والأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير العمل، ووضع حلول ومقترحات تستند إلى أسس علمية لمواجهة تحديات التنمية المحلية والبيئة.

المجلة تصدر بصورة ربع سنوية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المجلة تصدر بصورة ربع سنوية، وتخضع لضوابط المجلس الأعلى للجامعات، مضيفة أنها تتولى رئاسة مجلس إدارة المجلة، فيما يشغل الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي، منصب رئيس التحرير، ويشغل الدكتور مصطفى رضوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة، منصب مدير التحرير، كما تضم هيئتها الاستشارية وهيئة التحرير عددًا من خبراء الإدارة المحلية والأساتذة الجامعيين من الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية المصرية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المجلة أدرجت على بنك المعرفة المصري، بما يعزز مكانتها الأكاديمية، ويتيح للباحثين والمتخصصين منصة علمية لنشر الدراسات والأبحاث المحكمة في مجالات التنمية المحلية والبيئة، بما يسهم في تطوير منظومة الإدارة المحلية والبيئة، وتقديم رؤى ومقترحات عملية لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، داعيةً الباحثين والخبراء وأبناء المحليات والبيئة وأعضاء هيئة التدريس إلى المساهمة في إنتاج ونشر المعرفة، وطرح الرؤى العلمية والتطبيقية، ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بمجالي التنمية المحلية والبيئة.

ومن جانبه أشار الدكتور عصام الجوهري، مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف علي مركز سقارة للتدريب  أن المجلة تفتح باب النشر في عدد من المحاور الرئيسية، من بينها: الحوكمة المحلية، والتنمية الاقتصادية بالمحليات، والتمويل المحلي والإقليمي، ومنظومة النظافة وإدارة المخلفات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإدارة المراكز التكنولوجية، والتخطيط العمراني والتنمية المحلية، وبناء القدرات المؤسسية بالإدارة المحلية والبيئة، وتنمية الموارد الذاتية بالمحليات، وإدارة الصناديق بالمحافظات، والتسويق والاتصال الحكومي بالإدارة المحلية، وتطبيقات القوانين واللوائح بالمحليات، بالإضافة إلى مقترحات التطوير في مجالي التنمية المحلية والبيئة، وكفاءة الإنفاق الحكومي بالأقاليم والمحافظات، والفرص والتحديات المرتبطة برضا المواطنين، وملف استرداد أملاك الدولة، والقضايا البيئية المعاصرة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بالتنمية المحلية والبيئة.

وأكد مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب أن الوزارة تسعى من خلال هذه المجلة إلى بناء منصة علمية متخصصة تسهم في إنتاج المعرفة، وتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والجهات التنفيذية، بما يدعم تطوير منظومة الإدارة المحلية والبيئة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعت وزارة التنمية المحلية والبيئة الباحثين والمهتمين إلى الاطلاع على موقع المجلة والأعداد الصادرة:
https://loj.journals.ekb.eg/
والإطلاع على دليل النشر وقواعد وضوابط المشاركة:
https://drive.google.com/file/d/1UP2mNUYoHDvRo2HNk4cg17-VuXmSYPNS/view?usp=sharing
وللمشاركة في الاستكتاب وفق الشروط والمعايير، يُرجى تعبئة الرابط التالي:
https://forms.gle/NcLUMKGkThz4Lid76
وللاستفسار وإرسال الأبحاث وأوراق السياسات كاملة عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]

منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة التنمية المحلية أول مجلة علمية محكمة سياسات التنمية المحلية والبيئة مجلة رؤى محلية

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