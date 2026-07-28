خالد الغندور: بيزيرا خير دليل على قيمة الزمالك في صناعة النجوم

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لمنتقدي الزمالك بعد رحيل أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي، مؤكدًا أن النادي الأبيض يظل مصنعًا للنجوم.

وكتب الغندور عبر صفحته الرسمية:

"تخيلوا اللي حصل على أفضل لاعب في مصر وأفضل وينج رايت في مصر الموسم الماضي هو خوان بيزيرا اللي حل محل زيزو".

وأضاف:"بعد انتقاله للأهلي تعرف على طول قيمة الزمالك في صناعة النجوم".

ويأتي تصريح الغندور في إشارة إلى تألق خوان بيزيرا مع الزمالك الموسم الماضي قبل انتقاله إلى الأهلي، وحصوله على جوائز أفضل لاعب وأفضل جناح أيمن في الدوري المصري.

وكان قد أثار البرازيلي خوان بيزيرا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاعلًا واسعًا بين جماهير القلعة البيضاء بعدما كشف عن وشم جديد على قدمه يحمل تصميم درع الدوري المصري، احتفالًا بتتويج الفريق باللقب في الموسم الماضي.

ونشر بيزيرا صورًا للوشم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة عكست ارتباطه بالإنجاز الذي حققه مع الزمالك، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي يعيشها داخل النادي الأبيض.