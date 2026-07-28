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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البريميرليج في الصدارة.. أغلى الدوريات الأوروبية قبل انطلاق موسم 2026-2027

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
منتصر الرفاعي

تستعد كرة القدم الأوروبية لفتح صفحة جديدة مع انطلاق موسم 2026-2027 بعد صيف حافل بالإثارة شهد منافسات كأس العالم لتعود الأندية الكبرى إلى سباق البطولات المحلية والقارية وسط منافسة لا تقتصر على المستطيل الأخضر بل تمتد أيضا إلى القيمة التسويقية والقوة الاقتصادية.

الدوري الإنجليزي يواصل الهيمنة

احتفظ الدوري الإنجليزي الممتاز بمكانته كأغلى دوري كرة قدم في العالم وفقًا لأحدث بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في القيم التسويقية وإحصائيات اللاعبين والأندية.

ويواصل "البريميرليج" التفوق بفارق كبير على منافسيه، مستفيدًا من القوة المالية لأنديته، والانتشار الجماهيري الواسع، إلى جانب امتلاكه نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

قيمة سوقية تقترب من 13 مليار يورو

بلغت القيمة التسويقية للدوري الإنجليزي الممتاز 12.98 مليار يورو ليبتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه من الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويعكس هذا الرقم حجم الاستثمارات الضخمة التي تشهدها المسابقة إضافة إلى القيمة الفنية المرتفعة للاعبين الذين ينشطون في أنديتها وفي مقدمتهم عدد من أبرز نجوم العالم.

ترتيب أغلى الدوريات الأوروبية

جاء ترتيب الدوريات الخمس الكبرى من حيث القيمة التسويقية كالتالي:

الدوري الإنجليزي الممتاز: 12.98 مليار يورو.

الدوري الإيطالي: 5.65 مليار يورو.

الدوري الإسباني: 5.64 مليار يورو.

الدوري الألماني: 5.06 مليار يورو.

الدوري الفرنسي: 4.24 مليار يورو.

العد التنازلي لانطلاق الموسم الجديد

مع إسدال الستار على منافسات كأس العالم تستعد الجماهير لمتابعة انطلاق البطولات المحلية في القارة الأوروبية حيث تبدأ المنافسات على مراحل خلال شهر أغسطس.

ويقص الدوري الإسباني شريط الموسم الجديد يوم 15 أغسطس 2026 فيما ينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي يوم 21 أغسطس بينما يبدأ الدوري الإيطالي في 22 أغسطس، ويكون الدوري الألماني آخر المنطلقين يوم 28 أغسطس 2026.

موسم جديد ومنافسة منتظرة

وتتطلع الأندية الأوروبية إلى بداية قوية في موسم ينتظر أن يشهد منافسة شرسة على مختلف الألقاب سواء في البطولات المحلية أو القارية في ظل استمرار الصراع بين كبار القارة على تعزيز مكانتهم فنيا واقتصاديا مع احتفاظ الدوري الإنجليزي بصدارة المشهد من حيث القيمة التسويقية.

كأس العالم الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي الدوري الإسباني الدوري الألماني الدوري الفرنسي ترتيب أغلى الدوريات الأوروبية

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