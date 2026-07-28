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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الولايات المتحدة تبدأ مراجعة انتشار قواتها في أوروبا وسط مساع لتعزيز مسؤولية الناتو الدفاعية

الولايات المتحدة تبدأ مراجعة انتشار قواتها في أوروبا وسط مساع لتعزيز مسؤولية الناتو الدفاعية
الولايات المتحدة تبدأ مراجعة انتشار قواتها في أوروبا وسط مساع لتعزيز مسؤولية الناتو الدفاعية
أ ش أ

 أطلقت الولايات المتحدة الأمربكية اليوم الثلاثاء، مراجعة لانتشارها العسكري في أوروبا لتحديد عدد القوات الأمريكية والأصول العسكرية التي ستبقى في القارة، بحسب مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للسياسات إلبريدج كولبي، في منشور على منصة إكس: "ستكون هذه مراجعة حقيقية، تهدف إلى ضمان أن يمضي حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسرعة وبشكل لا رجعة فيه نحو تحمل أوروبا المسؤولية الأساسية عن دفاعها التقليدي".

وأضاف كولبي، الذي صاغ مصطلح “الناتو 3.0”، أن “نتائج هذه المراجعة ستسرع انتقال الحلف إلى تحالف أقوى وأكثر عدالة واستدامة”، مشيرا إلى أن ذلك سيضع الناتو على مسار نجاح طويل الأمد، لا سيما في ظل مواجهة تحديات متزامنة في عدة مسارح عمليات.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، قد أعلن لأول مرة عن المراجعة، التي تستمر ستة أشهر، خلال اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في يونيو.

تأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه واشنطن بالفعل سحب قوات من ألمانيا وخفض مساهماتها في متطلبات تخطيط قوات الناتو، بما يشمل قدرات عسكرية متقدمة مثل الطائرات المقاتلة، وطائرات التزود بالوقود جوا، وطائرات الدوريات البحرية، والقدرات البحرية.

وستجري واشنطن هذه المراجعة بالتعاون مع القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، كما ستتشاور مع الحلفاء الأوروبيين والكونجرس الأمريكي، الذي ألزم الإدارة بالإبقاء على حد أدنى من القوات الأمريكية في أوروبا.

وفي المقابل، تكثف دول الجناح الشرقي للحلف جهودها لإقناع واشنطن بالإبقاء على القوات والأصول العسكرية الأمريكية على أراضيها. وتسعى بولندا بصورة نشطة للحصول على وجود عسكري أمريكي دائم، إذ أعلنت وزارة الدفاع البولندية الأسبوع الماضي أن مشروع قانون بات جاهزا لتقييم آليات تمويل القواعد العسكرية الأمريكية.

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