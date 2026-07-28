خلال أيام.. تعرف على الجدول الكامل لحفلات مهرجان القلعة للموسيقى

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الجديدة.
وفي السطور التالية نرصد الجدول الكامل لحفلات مهرجان القلعة:
15 أغسطس
الفقرة الأولى: عازفات أوتار المصريات
الفقرة الثانية: ريهام عبد الحكيم وفرقة الموسيقى العربية
16 أغسطس
الفقرة الأولى: ميرنا طارق وفرقتها
الفقرة الثانية: عزيز مرقة وفرقته
17 أغسطس
الفقرة الأولى: فرقة وسط البلد
الفقرة الثانية: نسمة محجوب
18 أغسطس
الفقرة الأولى: تنمية المواهب لذوي الهمم و فرقة ياناوا
الفقرة الثانية: الشيخ ياسين التهامي.
19 أغسطس
الفقرة الأولى: شريف منير و فرقة فلسطين
الفقرة الثانية: هشام عباس
20 أغسطس
الفقرة الأولى: سعد العود
الفقرة الثانية: فؤاد ومنيب
21 أغسطس
الفقرة الأولى: الشيخ محمود التهامي وفتحي سلامة
الفقرة الثانية: أوركسترا أوبرا القاهرة
22 أغسطس
الفقرة الأولى: أوركسترا القاهرة السيمفوني
الفقرة الثانية: فرقة أيامنا الحلوة
23 أغسطس
الفقرة الأولى: كورال أبود و فرقة بوليوود
الفقرة الثانية: علي الحجار
24 أغسطس - ختام المهرجان
الفقرة الأولى: نسمة عبد العزيز
الفقرة الثانية: مدحت صالح وفرقة عمرو سليم