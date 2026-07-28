البابا تواضروس يفتتح وحدة ترميم المقتنيات الكنسية بدير الأنبا مقار

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، وحدة ترميم المقتنيات الكنسية بدير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، والتي تم تجهيزها وتزويدها بأحدث الإمكانات لتتمكن من التعامل مع كافة المقتنيات سواء خشبية أو أنسجة إلى جانب ترميم الصور والأيقونات.

جاء ذلك عقب تدشين قداسته صباح اليوم، كنيسة الـ ٤٩ شهيدًا شيوخ شيهيت، بالدير ذاته.

وتحوي وحدة ترميم المقتنيات الكنسية عدة أقسام هي: التوثيق - التصوير - الترميم، إضافة إلى قاعة للمحاضرات يتلقى خلالها الراغبين في تعلم فنون الترميم دورات تدريبية في المجال ذاته.

وافتتح قداسة البابا أيضًا مكتبة الدير بعد تجديدها، وتفقد منفذ بيع منتجات الدير، حيث أشاد بالجهود المبذولة من قبل الآباء الرهبان لتطوير مرافق الدير.