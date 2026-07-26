البابا تواضروس يبحث مع وفد دار الكتاب المقدس مستجدات العمل وترتيبات المؤتمر الدولي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، وفدًا من دار الكتاب المقدس برئاسة المهندس أمير إلهامي المدير العام لدار الكتاب المقدس في مصر.

وعرض وفد الدار على قداسة البابا آخر مستجدات العمل في دار الكتاب وترتيبات المؤتمر الدولي المزمع عقده في مصر خلال العام الجاري.

وكان استقبل قداسته أيضا، المستشار عبد الناصر أبو العزم رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه وفد من نواب رئيس الهيئة وأعضائها.

دار خلال اللقاء حديث ودي هنأه خلاله قداسة البابا بتوليه منصبه الجديد رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

حضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والمستشار چورچ سعد المنسق العام للمكتب الفني لقداسة البابا.