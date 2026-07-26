أراضي مسكن 7.. رابط كراسة الشروط وموعد الحجز الإلكتروني 2026

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أراضي المرحلة السابعة من برنامج «مسكن 7»، بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح 2898 قطعة أرض سكنية جديدة موزعة على 17 مدينة عمرانية، مع إتاحة الحجز إلكترونيًا عبر منصة «مسكن» خلال الفترة المحددة، إلى جانب نشر كراسة الشروط التي تتضمن الضوابط وآلية التقديم وقيمة مقدم جدية الحجز، وهو ما دفع آلاف المواطنين إلى البحث عن موعد الحجز ورابط تحميل كراسة الشروط وأماكن طرح الأراضي وشروط التقديم.

متى يبدأ حجز أراضي مسكن 7؟

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فتح باب الحجز الإلكتروني لأراضي المرحلة السابعة من برنامج «مسكن 7»، وذلك اعتبارًا من غد الاثنين 27 يوليو 2026، ويستمر التقديم حتى 10 سبتمبر 2026، عبر منصة «مسكن»، بما يتيح للراغبين في الحجز استكمال جميع الإجراءات إلكترونيًا خلال فترة التقديم المعلنة.

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ويأتي هذا الطرح في إطار إتاحة المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين داخل المدن العمرانية الجديدة، حيث يشمل الطرح عددًا كبيرًا من القطع السكنية المخصصة لفئة الأراضي المتوسطة، وفقًا للضوابط والشروط التي حددتها الوزارة.

كم يبلغ عدد أراضي مسكن 7 المطروحة؟

أوضحت وزارة الإسكان أن المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» تتضمن طرح 2898 قطعة أرض سكنية جديدة موزعة على 17 مدينة عمرانية، في خطوة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما يشمل طرح الأراضي المتوسطة ضمن المرحلة السابعة 2263 قطعة أرض موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يوفر خيارات متعددة للراغبين في الحجز وفقًا للمواقع المتاحة.

ما قيمة مقدم جدية الحجز في أراضي مسكن 7؟

حددت وزارة الإسكان قيمة مقدم جدية الحجز للأراضي المتوسطة المطروحة ضمن المرحلة السابعة من برنامج «مسكن»، حيث يبلغ 25 ألف جنيه للقطعة الواحدة في 7 مدن جديدة.

ويتعين على المتقدمين الالتزام بسداد مقدم جدية الحجز وفقًا لما ورد في كراسة الشروط، باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لاستكمال إجراءات الحجز الإلكتروني.

أماكن طرح أراضي مسكن 7

يشمل طرح المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» للأراضي المتوسطة 2263 قطعة أرض موزعة على المدن الآتية.

حدائق أكتوبر.

مدينة السادات.

الفيوم الجديدة.

بني سويف الجديدة.

أسيوط الجديدة.

حدائق العاشر من رمضان.

السويس الجديدة.

برج العرب الجديدة.

رابط تحميل كراسة شروط أراضي مسكن 7

أتاحت وزارة الإسكان كراسة شروط المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» للراغبين في التقديم، والتي تتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالحجز، وآلية التخصيص، وضوابط السداد، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين، ويمكن للراغبين في الحجز تحميل كراسة الشروط من خلال الرابط المخصص الذي أعلنته الوزارة.

ما شروط حجز أراضي مسكن 7؟

حددت كراسة شروط المرحلة السابعة من برنامج «مسكن» مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، وجاءت على النحو الآتي.

ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض للمتقدم أو لأي فرد من أفراد أسرته.

يحق للأشخاص ذوي الهمم أو من ينوب عنهم قانونيًا التقدم للحجز.

أن يكون المتقدم مصري الجنسية وشخصًا طبيعيًا، ولا يجوز التقديم للشركات أو المؤسسات.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وقت التقديم.

لا يسمح للزوج أو الزوجة بالتقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة ضمن المدن المطروحة.

في حال تقدم أكثر من شخص على نفس قطعة الأرض داخل المدينة، تكون الأولوية لمن يلتزم بسداد النسبة الأعلى من قيمة الأرض.

يلتزم المتقدم بسداد النسبة التي حددها في استمارة الحجز من إجمالي قيمة الأرض، ولا يجوز تعديل هذه النسبة بعد التخصيص حتى إتمام سداد كامل قيمة الأرض وفقًا للمواعيد المحددة في إخطار التخصيص.

كيف تتم المفاضلة بين المتقدمين؟

أوضحت كراسة الشروط أن المفاضلة بين المتقدمين على القطعة نفسها داخل المدينة تعتمد على نسبة السداد التي يلتزم بها كل متقدم من إجمالي قيمة الأرض، حيث تكون الأولوية لصاحب النسبة الأعلى، مع الالتزام بعدم تعديل هذه النسبة بعد صدور التخصيص وحتى الانتهاء من سداد كامل قيمة الأرض وفقًا للجدول الزمني المحدد في إخطار التخصيص.

كما يتعين على جميع الراغبين في التقديم مراجعة كراسة الشروط بعناية قبل بدء إجراءات الحجز الإلكتروني، للتأكد من استيفاء جميع الضوابط المطلوبة، وتجهيز البيانات والمستندات اللازمة، بما يسهم في إتمام عملية الحجز بصورة صحيحة خلال الفترة المحددة التي تبدأ في 27 يوليو 2026 وتنتهي في 10 سبتمبر 2026.