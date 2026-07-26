قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا تفوقت أسعار الذهب في مصر على الأوقية العالمية؟.. قراءة في أسباب الصعود
الخصم المباشر يبدأ في أغسطس.. هل تتغير منظومة الخبز المدعم؟
الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة غدا.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
متى تسقط نفقة الزوجة؟.. أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية
نجوم الزمالك في حفل دير جيست السنوي لتكريم الأفضل
عمرو أديب: لا تستخدموا علاجات الببتيدات قبل ثبوت أمانها علميًا
الشرع: حزب الله شارك النظام البائد في حربه الهمجية على الشعب السوري
التعليم: انطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية و38 مدرسة مصرية ألمانية مع العام الدراسي الجديد
وزير الصحة: نعمل على توفير أحدث أدوية الأورام وتعزيز المخزون الإستراتيجي
كيف يتم تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026؟.. رفعت فياض يوضح القواعد ويحذر من أخطاء ترتيب الرغبات
تحذير برلماني من الحسابات الوهمية والتضليل الإلكتروني.. كيف يواجه القانون المخالفين؟
وزير التعليم العالي يكلف الفنان إيهاب فهمي برئاسة البيت الفني للمسرح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كيف يتم تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026؟.. رفعت فياض يوضح القواعد ويحذر من أخطاء ترتيب الرغبات

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
محمد البدوي

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم، رفعت فياض، تفاصيل آلية تقسيم مراحل تنسيق الجامعات 2026، مؤكدًا أن النظام لا يعتمد على تصنيف الطلاب، وإنما يهدف إلى تنظيم عملية تسجيل الرغبات، وإتاحة الفرصة أمام كل طالب لاختيار الكلية المناسبة وفقًا لمجموعه.

المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وأوضح فياض، خلال برنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات تبدأ عادة بعد نحو أسبوع من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وذلك عقب تسليم استمارات النجاح للطلاب.

سير عملية التنسيق

وأشار إلى أن تقسيم التنسيق إلى ثلاث مراحل يهدف إلى تحديد الكليات التي اكتملت أماكنها قبل بدء المرحلة التالية، بما يضمن سير عملية التنسيق بصورة منظمة، لافتًا إلى أن كليات القطاع الطبي، مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض، تستوعب معظم المقبولين بها خلال المرحلة الأولى.

نظام التنسيق الإلكتروني

وأكد أن ترتيب الرغبات يمثل العامل الحاسم في الترشيح، موضحًا أن نظام التنسيق الإلكتروني يختار الكلية وفقًا لترتيب الرغبات الذي يسجله الطالب بنفسه، وليس بشكل عشوائي، لذلك يجب مراجعة جميع الرغبات البالغ عددها 75 رغبة بعناية قبل اعتمادها.

وشدد فياض على أهمية مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي عند تسجيل الرغبات، موضحًا أن الاستثناء الوحيد يخص أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، الذين يحق لهم الالتحاق بأي كلية دون التقيد بالنطاق الجغرافي.

استجابة لضغوط الأسرة

كما حذر من الالتحاق بما يُعرف بـ"كليات القمة" لمجرد ارتفاع المجموع أو استجابة لضغوط الأسرة، مؤكدًا أن اختيار التخصص يجب أن يستند إلى ميول الطالب وقدراته، لأن الرغبة الحقيقية هي العامل الأهم في تحقيق النجاح والاستمرار بالدراسة.

تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات 2026 مراحل تنسيق الجامعات نظام التنسيق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

وزير التربية والتعليم

منح درجات الرأفة للمستحقين قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

اعمال رصف شوارع الغربية

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف الطريق الرابط بين قطور ومحلة روح بقطاع كفر بلضم

منحة القطع

بعد تصدرها التريند.. كل ما تريد معرفته عن منحة القطع لأصحاب المعاشات

مونوريل شرق النيل

تبدأ من 20 جنيها.. 35 محطة مونوريل جديدة تربط القاهرة بالعاصمة الجديدة و6 أكتوبر

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

محمود عمرو ياسين

محمود عمرو ياسين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للإعلامية آيات أباظة.. ويكشف موقفه من تجسيد السيرة الذاتية لمحمود ياسين |فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد