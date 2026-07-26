موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة رسميا.. ورفعت فياض يوجه رسالة مهمة للطلاب قبل التنسيق

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير مؤسسة أخبار اليوم، أن وزارة التربية والتعليم تستعد لإعلان نتيجة الثانوية العامة يوم الخميس المقبل، على أن يتم الكشف عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح خلال مؤتمر صحفي رسمي.

نتائج امتحانات الثانوية العامة

وأوضح فياض، خلال مداخلة ببرنامج "تغطية خاصة" المذاع على قناة "صدى البلد" ويقدمه الإعلاميان أحمد دياب ومحمد جوهر، أن المؤتمر سيتضمن عرضًا لمؤشرات النجاح وأبرز الإحصائيات المتعلقة بنتائج امتحانات الثانوية العامة.

رغبات الطالب وقدراته

ووجّه رفعت فياض نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة بضرورة التروي عند تسجيل رغبات تنسيق الجامعات، مؤكدًا أهمية اختيار الكلية المناسبة وفقًا لرغبات الطالب وقدراته، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي وعدم التسرع في اتخاذ القرار، لضمان الالتحاق بالتخصص الأنسب لمستقبله الدراسي والمهني.