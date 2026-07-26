قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبنان .. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد لـ 4332 شهيدا
عبد المهدي مطاوع: بقاء الفلسطينيين على أرضهم معركة الحسم.. وإسرائيل تستغل الحرب لتوسيع الاستيطان بالضفة
وزارة الأوقاف تنفي صحة شهادة التوافق المزعومة: مزيفة كلياً ونحذر من الانسياق وراءها
انتحل صفة موظف خدمة عملاء للنصب على المواطنين.. ما عقوبته في القانون؟
اعتداءات المستوطنين تتصاعد.. هل ينجح المجتمع الدولي في وقف انتهاكات الاحتلال؟
رسميا.. جوجل تؤكد زيادة أسعار هاتف Pixel 11 القادم وتكشف السبب
50 نسخة فقط.. أستون مارتن تقدم نسخة فانكويش 25 بقوة 823 حصانًا
أحمد سليمان لجماهير الزمالك: النادي سيبقى كبيرًا بأبنائه ورموزه المخلصين
شرطة برلين: تصفية المشتبه به الرئيسي في حادثة الدهس بحي سبانداو
مفاجأة في العروض.. بدء الطلب المسبق لعملاقي سامسونج Z Fold 8 و Ultra
«الراعي» رفض إتمام إجراءات حجز المعسكر.. آخر استعدادات الزمالك للموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

50 نسخة فقط.. أستون مارتن تقدم نسخة فانكويش 25 بقوة 823 حصانًا

أستون مارتن فانكويش 25
أستون مارتن فانكويش 25
صبري طلبه

تستعد أستون مارتن لإحياء واحدة من أبرز محطات تاريخها الحديث عبر إطلاق نسخة خاصة تحمل اسم فانكويش 25، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على ظهور سيارة فانكويش الشهيرة، وذلك من خلال وحدة كيو المتخصصة في برامج التخصيص داخل أستون مارتن.

ويأتي هذا الإصدار بإنتاج محدود للغاية لا يتجاوز 50 سيارة على مستوى العالم، حيث اعتمدت الشركة البريطانية خطة إنتاج دقيقة لهذا الطراز، حيث سيتم تصنيع 50 نسخة فقط، مقسمة بالتساوي بين طراز الكوبيه والطراز المكشوف فولانتي، بواقع 25 سيارة لكل فئة.

الكشف الرسمي عن أستون مارتن فانكويش

تكشف أستون مارتن الستار عن فانكويش 25 رسمياً خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، الذي يعد من أبرز الأحداث العالمية المخصصة للسيارات الفاخرة والكلاسيكية.

وتخطط الشركة لبدء إطلاق السيارة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بينما فضلت الإبقاء على أسعار الإصدار الجديد طي الكتمان حتى موعد الإطلاق الرسمي.

محرك V12 يحتفظ بمكانته دون تغييرات

قررت أستون مارتن الإبقاء على منظومة الدفع الأساسية دون أي تعديلات ميكانيكية رغم الطابع الاحتفالي للإصدار الجديد، مع الاعتماد على محرك V12 مزدوج الشحن التوربيني بسعة 5.2 لتر.

ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 823 حصاناً، إلى جانب عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة بالكامل إلى العجلات الخلفية، بما يحافظ على الشخصية الرياضية التي اشتهرت بها السيارة.

أرقام أداء أستون مارتن فانكويش

تعكس الأرقام المعلنة قدرات السيارة العالية على الطريق، إذ تحتاج فانكويش 25 إلى 3.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 344 كيلومتراً في الساعة. 

تاريخ أستون مارتن وعلاقتها بعالم السينما 

تعود بدايات أستون مارتن إلى عام 1913 عندما أسسها ليونيل مارتن وروبرت بامفورد في المملكة المتحدة، قبل أن تتحول على مدار أكثر من مئة عام إلى واحدة من أشهر العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة. 

ونجحت الشركة خلال مسيرتها، في بناء هوية تجمع بين التصميم البريطاني الأنيق والأداء المرتفع، كما ارتبط اسمها عالمياً بسلسلة أفلام جيمس بوند، الأمر الذي منح سياراتها حضوراً استثنائياً داخل وخارج الأسواق العالمية.

أستون مارتن فانكويش فانكويش 25 تاريخ أستون مارتن سيارة أستون مارتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات| سجل بياناتك هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 .. ظهرت الآن بالاسم هنا رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

نتيجة الثانوية الأزهرية.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية استعلم الآن

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف نتيجتك في لحظة

وزير التربية والتعليم

حجب نتيجة الثانوية العامة 2026 للطلاب الغشاشين .. قرار عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

النتائج مُبشرة.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

العمالة غير المنتظمة

بالرقم القومي.. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وخطوات الصرف

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. النتائج مبشرة

بث مباشر.. إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. ظهرت الآن النتائج مبشرة

ترشيحاتنا

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

مصر ترحب بإقرار أيرلندا قانون حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة

عبدالمحسن سلامة: الثقة والمصداقية أساس مستقبل الصحافة في الجمهورية الجديدة.. شاهد

البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة

قداسة البابا تواضروس يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة في الكاتدرائية

بالصور

أحمد وفيق: المسرح صنع شخصيتي الفنية.. ويوسف شاهين علمني ألا أحصر نفسي في الكوميديا

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد وفيق

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
الأكاديمية العسكرية المصرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الكليات التكنولوجية في الدورة الأولى لبرنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف
5 خطوات للحفاظ على بشرتك من بقع الشمس خلال الصيف

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع؟

ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..
ما الذي يسبب حرقة العين والصداع..

فيديو

جيهان قمري

جيهان قمري: أرفض الظهور لمجرد التواجد .. وأحضر لمسلسلين في رمضان |فيديو

منى عبد الغني

منى عبد الغني: موقف الأولى على الثانوية الأزهرية مع شقيقتها التوأم من أكثر المشاهد التي لمست القلوب

لحظة اشتعال هاتف محمول

الهاتف اشتعل بين يديها.. هل أصبح الحر عدوا جديدا للهواتف؟

سرقة مسجد

تداول فيديو يوثق سرقة حنفيات أحد المساجد في سوهاج.. وكاميرات المراقبة تكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد