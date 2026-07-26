50 نسخة فقط.. أستون مارتن تقدم نسخة فانكويش 25 بقوة 823 حصانًا

تستعد أستون مارتن لإحياء واحدة من أبرز محطات تاريخها الحديث عبر إطلاق نسخة خاصة تحمل اسم فانكويش 25، وذلك احتفالاً بمرور 25 عاماً على ظهور سيارة فانكويش الشهيرة، وذلك من خلال وحدة كيو المتخصصة في برامج التخصيص داخل أستون مارتن.

ويأتي هذا الإصدار بإنتاج محدود للغاية لا يتجاوز 50 سيارة على مستوى العالم، حيث اعتمدت الشركة البريطانية خطة إنتاج دقيقة لهذا الطراز، حيث سيتم تصنيع 50 نسخة فقط، مقسمة بالتساوي بين طراز الكوبيه والطراز المكشوف فولانتي، بواقع 25 سيارة لكل فئة.

الكشف الرسمي عن أستون مارتن فانكويش

تكشف أستون مارتن الستار عن فانكويش 25 رسمياً خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات، الذي يعد من أبرز الأحداث العالمية المخصصة للسيارات الفاخرة والكلاسيكية.

وتخطط الشركة لبدء إطلاق السيارة خلال الربع الأخير من العام الحالي، بينما فضلت الإبقاء على أسعار الإصدار الجديد طي الكتمان حتى موعد الإطلاق الرسمي.

محرك V12 يحتفظ بمكانته دون تغييرات

قررت أستون مارتن الإبقاء على منظومة الدفع الأساسية دون أي تعديلات ميكانيكية رغم الطابع الاحتفالي للإصدار الجديد، مع الاعتماد على محرك V12 مزدوج الشحن التوربيني بسعة 5.2 لتر.

ويولد هذا المحرك قوة تصل إلى 823 حصاناً، إلى جانب عزم دوران يبلغ 1000 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة بالكامل إلى العجلات الخلفية، بما يحافظ على الشخصية الرياضية التي اشتهرت بها السيارة.

أرقام أداء أستون مارتن فانكويش

تعكس الأرقام المعلنة قدرات السيارة العالية على الطريق، إذ تحتاج فانكويش 25 إلى 3.3 ثانية فقط للوصول من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 344 كيلومتراً في الساعة.

تاريخ أستون مارتن وعلاقتها بعالم السينما

تعود بدايات أستون مارتن إلى عام 1913 عندما أسسها ليونيل مارتن وروبرت بامفورد في المملكة المتحدة، قبل أن تتحول على مدار أكثر من مئة عام إلى واحدة من أشهر العلامات المتخصصة في إنتاج السيارات الرياضية الفاخرة.

ونجحت الشركة خلال مسيرتها، في بناء هوية تجمع بين التصميم البريطاني الأنيق والأداء المرتفع، كما ارتبط اسمها عالمياً بسلسلة أفلام جيمس بوند، الأمر الذي منح سياراتها حضوراً استثنائياً داخل وخارج الأسواق العالمية.