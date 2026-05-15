المواصفات الكاملة لسيارة استون مارتن DBX موديل 2026

لا شك أن استون مارتن DBX موديل 2026 هي واحدة من أبرز السيارات الرياضية الفاخرة من فئة الـ SUV عالية الأداء، حيث تجمع السيارة بين القدرات الميكانيكية القوية والتجهيزات التقنية الحديثة، مع تصميم يحمل الهوية المعروفة للعلامة البريطانية.

أبعاد استون مارتن DBX

تحمل استون مارتن DBX 2026 أبعادًا كبيرة تتناسب مع طبيعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث يبلغ طول السيارة 5,039 مم، بينما يصل العرض إلى 1,998 مم، مع ارتفاع يبلغ 1,680 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3,060 مم.

استون مارتن DBX

محرك استون مارتن DBX

تعتمد استون مارتن DBX 2026 على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات على شكل V بسعة 4.0 لتر، ويعمل بتقنية التوين تيربو، ليستطيع توليد قوة تصل إلى 707 حصان، مع عزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 9 سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام دفع كلي AWD .

تسارع وأداء استون مارتن DBX

تقدم DBX موديل 2026 مستويات أداء لافتة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تستطيع التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 3.3 ثانية فقط، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 310 كم في الساعة.

استون مارتن DBX

تجهيزات استون مارتن DBX

زودت استون مارتن سيارتها DBX 2026 بمجموعة متنوعة من أنظمة السلامة، حيث تضم السيارة 10 وسائد هوائية موزعة داخل المقصورة لحماية الركاب، إلى جانب أنظمة المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في الثبات وقوى الجر.

استون مارتن DBX

كما تتوفر السيارة بمساعد صعود المرتفعات، إضافة إلى أنظمة قراءة المسار التي تشمل التحذير عند الخروج عن المسار مع المساعدة على البقاء داخله، وتضم السيارة كذلك نظام مراقبة النقطة العمياء وتحذير حركة المرور الخلفية، إلى جانب قراءة السرعات على الطرق.

وحصلت DBX أيضًا على حساسات ركن أمامية وخلفية وكاميرا محيطية 360 درجة، وبشاشة معلومات وترفيه بقياس 10.25 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي اللاسلكي، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة.

استون مارتن DBX

كما تعتمد السيارة على نظام صوتي ترفيهي، مع نظام تكييف أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وحصلت المقاعد الأمامية على التعديل الكهربائي مع الذاكرة والتدفئة، بينما يأتي المقود بتصميم مكسو بالجلد ومتعدد الوظائف مع خاصية التدفئة.