الأقوى في تاريخ العلامة.. لامبورجيني تقدم فينومينو رودستر الجديدة| صور

كشفت لامبورجيني عن أحدث سياراتها الخارقة تحت اسم فينومينو رودستر، حيث تسعى العلامة الإيطالية تقديم طرازات محدودة الإنتاج تعتمد على الأداء المرتفع والتقنيات الهجينة الحديثة.

وتأتي السيارة الجديدة باعتبارها النسخة المكشوفة من فينومينو كوبيه، مع تعديلات تصميمية وهندسية تستهدف تعزيز الطابع الرياضي والحفاظ على مستويات الأداء العالية التي أصبحت سمة أساسية في سيارات لامبورجيني خلال السنوات الأخيرة.

ويحمل الطراز الجديد أهمية خاصة داخل تاريخ الشركة، خاصة مع اعتماده على منظومة هجينة قوية وتصميم مستوحى من أحد أشهر النماذج الكلاسيكية التي قدمتها لامبورجيني في الستينيات، إلى جانب أرقام أداء تضع السيارة ضمن فئة السيارات الخارقة الأعلى قوة في تاريخ العلامة الإيطالية.

لامبورجيني فينومينو رودستر بإنتاج محدود

تعتمد لامبورجيني في فينومينو رودستر على فلسفة الإنتاج المحدود، حيث كشفت الشركة أن النسخة المكشوفة ستصنع بعدد لا يتجاوز 15 سيارة فقط على مستوى العالم، وهو رقم أقل من النسخة الكوبيه التي يقتصر إنتاجها على 29 نسخة.

ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم السيارة خلال النصف الأول من عام 2027، بينما تشير التقديرات إلى أن سعرها سيتجاوز حاجز 3.5 مليون دولار، ما يجعلها واحدة من أغلى سيارات لامبورجيني الحديثة.

تصميم لامبورجيني فينومينو رودستر

استندت لامبورجيني في تصميم فينومينو رودستر إلى خطوط مستوحاة من سيارة ميورا رودستر الاختبارية التي ظهرت لأول مرة عام 1968، مع إعادة تقديم هذه الهوية بأسلوب عصري يتناسب مع طبيعة السيارات الخارقة الحديثة.

ويظهر ذلك من خلال الهيكل الانسيابي والتفاصيل الديناميكية التي تهدف إلى تحسين تدفق الهواء وتعزيز الثبات عند السرعات المرتفعة، إلى جانب الاعتماد على عناصر تصميم حادة ومقدمة منخفضة تمنح السيارة طابعًا رياضيًا واضحًا.

منظومة هجينة تعتمد على محرك V12 وثلاثة محركات كهربائية

تعتمد فينومينو رودستر على محرك V12 طبيعي التنفس بسعة 6.5 لتر، إلى جانب 3 محركات كهربائية تعمل ضمن منظومة هجينة عالية الأداء، لتصل القوة الإجمالية إلى 1,065 حصانًا.

وتقدم لامبورجيني فينومينو رودستر أرقام أداء تنافس أقوى السيارات الخارقة عالميًا، حيث تستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.4 ثانية فقط، بينما تصل إلى سرعة 200 كيلومتر في الساعة خلال 6.8 ثانية.