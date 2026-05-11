تسارع مذهل.. تجهيزات وأداء تسلا موديل S الكهربائية

تواصل Tesla Model S الحفاظ على مكانتها ضمن أبرز السيارات الكهربائية عالية الأداء على مستوى العالم، بعدما جمعت بين السرعة الكبيرة والتقنيات الرقمية المتطورة ومدى القيادة الطويل.

ومنذ ظهورها الأول، شكلت السيارة نقطة تحول في سوق المركبات الكهربائية، خاصة مع اعتمادها على منظومات دفع قوية وقدرات تسارع وضعتها في منافسة مباشرة مع عدد من السيارات الرياضية.

تسلا موديل S والأداء الفني

تتوفر السيارة بفئتين رئيسيتين، تبدأ مع نسخة Model S القياسية التي تعتمد على محركين كهربائيين ونظام دفع كلي للعجلات، مع قوة إجمالية تبلغ 670 حصاناً، وتستطيع هذه النسخة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.2 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلومتراً في الساعة.

وتحقق السيارة مدى قيادة كهربائياً يصل إلى 634 كيلومتراً، مع معدل استهلاك للطاقة يبلغ 17.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

أما فئة Model S Plaid فتأتي بمستوى أداء مختلف، إذ تعتمد على 3 محركات كهربائية مع نظام دفع كلي، وتولد قوة إجمالية تصل إلى 1020 أحصنة، وتتمكن السيارة من الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.1 ثانية فقط، وهو رقم يضعها ضمن أسرع السيارات الإنتاجية الكهربائية.

وتبلغ سرعتها القصوى 322 كيلومتراً في الساعة، في حين يصل مدى القيادة إلى 600 كيلومتر تقريباً، مع استهلاك طاقة يبلغ 18.7 كيلوواط ساعة لكل 100 كيلومتر.

وتعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي بسرعة واحدة، وهو النظام المستخدم في أغلب السيارات الكهربائية الحديثة، حيث يتم توجيه القوة بشكل مباشر إلى العجلات دون الحاجة إلى تعدد نسب التروس التقليدية، كما تستفيد من توزيع القوة عبر نظام الدفع الكلي AWD.

تجهيزات تسلا موديل S

ركزت تسلا على تقديم بيئة قيادة تعتمد بشكل أساسي على الحلول الرقمية، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة قياس 17 بوصة تدعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة.

كما تضم السيارة نظاماً صوتياً مكوناً من 22 سماعة، مع مكيف هواء أوتوماتيكي ثلاثي مناطق التحكم، وتحصل المقاعد الأمامية على ضبط كهربائي مع وظائف التدفئة والتبريد، بالإضافة إلى حزمة من حساسات الحركة، والكاميرات، إلى جانب منظومة المكابح المتطورة، والفرامل الذاتية، والوسائد الهوائية المتعددة المناطق.