صادم.. سيارة شيفروليه عمرها 56 عامًا تتفوق على تسلا سايبرتراك في السرعة

شهد مضمار سباقات التسارع (Drag Strip) مواجهة استثنائية وحدت جماهير السيارات الكلاسيكية من عشاق "جنرال موتورز" و"فورد" و"موبار" خلف هدف واحد؛ وهو رؤية محرك V8 يهزم أحدث ابتكارات تسلا الكهربائية "سايبرتراك".

وبالفعل، تمكنت سيارة شيفروليه شيفيل معدلة من انتزاع فوز ثمين بفارق ضئيل، مستغلة في ذلك رد الفعل المتأخر لسائق الشاحنة الكهربائية الذي أضاع فرصة ذهبية لحسم السباق لصالحه رغم القوة الهائلة التي تتمتع بها مركبته.

تفوق الميكانيكا الكلاسيكية على رد الفعل الكهربائي

رغم أن تسلا سايبرتراك استطاعت التعافي في الجزء الأخير من السباق، حيث سجلت زمنًا إجماليًا أسرع (ET) وسرعة قصوى أعلى عند خط النهاية، إلا أنها خسرت السباق تقنيًا لصالح الشيفيل.

ويعود السبب الرئيس في هذا الفوز إلى مهارة انطلاق سائق الشيفيل ورد فعله السريع، في مقابل استجابة بطيئة للغاية من سائق تسلا عند خط البداية.

ويرى المحللون أن إجراء إعادة للسباق مع رد فعل أفضل من سائق تسلا كان كفيلًا بقلب النتيجة تمامًا لصالح الشاحنة الكهربائية، مما يؤكد أن السباقات لا تعتمد فقط على قوة المحرك، بل على مهارة التحكم في لحظة الصفر.

وحش السبعينيات.. قوة الـ 454 مكعبًا تحت الاختبار

تعد سيارة شيفروليه شيفيل موديل 1970 واحدة من أعظم سيارات العضلات في التاريخ، خاصة تلك المزودة بمحرك "Big-Block" سعة 454 بوصة مكعبة (7.4 لترات).

وفي نسختها المعدلة التي ظهرت في الفيديو، يمكن لهذه المحركات توليد قوة تتراوح بين 500 و600 حصان دون الحاجة إلى شواحن توربينية، وهو ما منحها الزخم الكافي للصمود أمام الانطلاق اللحظي للمحركات الكهربائية.

إن هذا التلاحم بين هدير محركات الثماني أسطوانات وصمت المحركات الكهربائية عكس صراعًا تقنيًا وثقافيًا يعيشه عشاق السيارات في عام 2026.

أثبت هذا السباق أن شاحنة تسلا سايبرتراك، رغم وزنها الضخم وتصميمها المستقبلي، قادرة على تحقيق أرقام تسارع مذهلة تتفوق أحيانًا على سيارات السباق المتخصصة.

ومع ذلك، يظل العنصر البشري هو الفيصل في مثل هذه المواجهات المباشرة.

وقد أثار الفيديو تفاعلاً هائلاً بين قبائل عشاق السيارات الكلاسيكية الذين اعتبروا فوز الشيفيل انتصارًا للروح الميكانيكية التقليدية في وجه الغزو الكهربائي المتسارع، مؤكدين أن متعة القيادة الحقيقية تكمن في القدرة على هزيمة التكنولوجيا بأدوات تعود لنصف قرن مضى.