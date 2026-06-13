قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية أوزبكستان: مصر تحتل مكانة فريدة في تاريخ الحضارة الإنسانية
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء شديدة الحرارة في هذه المناطق
ترامب: اتفاق وشيك مع إيران يمنع امتلاكها السلاح النووي ويفتح مضيق هرمز أمام الملاحة
سكر ودواجن.. خبر سار من التموين للمواطنين بشأن منظومة الدعم الجديدة
العربي الناصري: زيارات القادة الأفارقة لمصر تعكس عمق الدور المصري في القارة
محللون: تراجع قبضة إيران على مضيق هرمز مع وصول النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية
العدادات الكودية وأزمة التأمينات وأعطال الـ ATM.. طلبات إحاطة أمام لجان البرلمان
ترامب: سندخل إيران ونستخرج الغبار النووي المدفون عميقاً في الوقت المناسب
هولندا تصطدم باليابان في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026.. مواجهة نارية في مجموعة الموت
الأرصاد : غدا طقس حارا نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 34
وزير التموين: المخابز ملتزمة ببيع الخبز المدعم بـ 20 قرشا وتحصل باقي القيمة الفعلية المقدرة بـ150 قرشا منا
الساعات الأخيرة في حياة سبايدر مان اليمن.. ماذا حدث للقعقاع عنتر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح على مخالفات البناء
قانون التصالح على مخالفات البناء
عبد العزيز جمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير الإجراءات على المواطنين وتقنين أوضاع المخالفين.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز التعديلات المطلوبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تيسير الإجراءات ومعالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التصالح المقررة في نوفمبر المقبل.

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء

تعديلات قانون التصالح تستهدف التيسير على المواطنين

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ملامح التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تستهدف التيسير على المواطنين وحل العديد من المشكلات التي واجهت المتقدمين بطلبات التصالح، حيث يهم هذا الملف نحو 5 ملايين مواطن لديهم مخالفات بناء.

وأوضح أن المواطنين ما زالوا يتساءلون عن مصير طلباتهم والإجراءات التالية بعد التقدم بملفات التصالح، مشيرًا إلى وجود فئتين رئيسيتين من المواطنين المتأثرين بهذا الملف:

الفئة الأولى: من حصلوا على نموذج (8) ويتساءلون عن الخطوات المقبلة.

الفئة الثانية: من استكملوا الإجراءات وتم رفض طلباتهم.

أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح

أشار عضو لجنة الإسكان في تصريحات تليفزيونية،  إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 تتضمن عدة مزايا للمواطنين، منها:

التصالح علي مخالفات البناء

  • الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية من مهندس مقيد بالنقابة، دون اشتراط أن يكون مهندسًا استشاريًا، بما يخفف الأعباء على المواطنين.
  • السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني الواقعة بالمناطق الأثرية وفقًا للضوابط المحددة.
  • منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".
  • إلغاء اشتراط الانتهاء من تشطيب واجهات العقارات كشرط لإتمام إجراءات التصالح.
  • منح الحاصلين على نموذج (8) فرصة لاستكمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يمثل حلًا لعدد كبير من الحالات.

مهلة التصالح وتفاصيل القرار التنفيذي

لم يتبق سوى أشهر قليلة على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت المهلة الجديدة في 5 مايو 2026 وتستمر لمدة 6 أشهر كاملة لتنتهي في نوفمبر 2026، بعد إصدار رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026.

ويأتي هذا القرار ليمنح المواطنين الذين لم يسعفهم الحظ في تقديم طلبات التصالح خلال الفترات الماضية فرصة جديدة لتقنين أوضاع عقاراتهم.

التصالح في مخالفات البناء

الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي

شددت وزارة التنمية المحلية على أن الالتزام بمواعيد الأقساط شرط أساسي لاستمرار التصالح، حيث يؤدي التأخر عن سداد قسطين متتاليين إلى اعتبار طلب التصالح مرفوضًا واتخاذ الإجراءات القانونية، ما لم يقدم المواطن عذرًا تقبله الجهة الإدارية.

كما أتاحت الحكومة عدة مسارات لسداد رسوم التصالح، منها:

  • حافز الكاش: تخفيض يصل إلى 25% في حال السداد الفوري خلال 60 يومًا.
  • تقسيط 3 سنوات: بدون فوائد.
  • تقسيط 4 أو 5 سنوات: بفائدة سنوية يحددها وزير المالية.
التصالح في مخالفات البناء التصالح رئيس مجلس الوزراء تعديلات قانون التصالح التصالح غلى مخالفات البناء قانون التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

حيوان مفترس

رعب في إسرائيل.. حيوان مفترس يهاجم 9 أشخاص قرب بحيرة طبريا

بالصور

بعد اكتشاف إضافته لعصير القصب.. طبيبة تكشف مخاطر ثاني أكسيد التيتانيوم وتطالب بحظرها

مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها
مادة خطرة في عصير القصب يجب حظرها

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد