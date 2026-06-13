رئيس الوزراء لصدى البلد : نضع اللمسات الأخيرة على قانون التصالح

أجاب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن سؤال صدي البلد بشأن اخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وقال رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة علي قانون التصالح في مخالفات البناء ليصبح جاهز مشيرا الي انه سيعرض علي مجلس الوزراء خلال ايام.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف رئيس الوزراء أن قانون التصالح في مخالفات البناء تم تعديله أكثر من مرة ونعمل علي تبسيط الإجراءات بصورة كبيرة، ونغلق هذا الملف المتراكم لعشرات السنين الماضية.

يذكر أن تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير ميناء رشيد، وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة البحيرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال تفقده أعمال تطوير ميناء رشيد، أن المشروع يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة في إطار خطتها الشاملة لتطوير الموانئ وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية، إلى جانب ترسيخ مكانة ميناء رشيد كموقع استراتيجي يساهم في دعم حركة التجارة والتنمية على ساحل البحر المتوسط.