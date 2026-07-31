قضية تجسس تهز بريطانيا.. اعتقال شخص بتهمة تسريب أسرار عسكرية إلى إيران

ألقت شرطة لندن، اليوم الجمعة، القبض في قبرص على مواطن يحمل الجنسيتين البريطانية والأذربيجانية، للاشتباه بتجسسه على قاعدة جوية بريطانية، وتسريبه معلومات إلى الحرس الثوري الإيراني.



وأفادت شرطة لندن في بيان لها بأن رشاد سلطانوف، 44 عامًا، من إزلنجتون شمال لندن، أُلقي القبض عليه في 17 يوليو من قبل السلطات القبرصية، وهو رهن الاحتجاز حاليًا في انتظار استكمال إجراءات تسليمه، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وجاء في البيان أن عملية القبض عليه جاءت في إطار أول تحقيق بريطاني بموجب قانون الأمن القومي في الخارج، بقيادة شرطة مكافحة الإرهاب، بشأن حوادث وقعت في قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، بين 11 مايو و22 يونيو من العام الماضي.



وأضاف البيان أن سلطانوف يُزعم أنه أجرى عمليات مراقبة عدائية على القاعدة، ويُزعم أنه شارك معلومات مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت هيلين فلانجان، رئيسة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، في البيان: "تُظهر هذه القضية قدرتنا على استخدام قانون الأمن القومي في الخارج عندما تُستهدف القواعد العسكرية البريطانية، كما يُزعم، بنشاط معادٍ من دول".