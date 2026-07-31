قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تغلق منشأة غير مرخصة لزراعة الشعر ببني سويف وتضبط منتحلي صفة طبيب
مواجهة قوية.. حمزة عبد الكريم أساسي مع برشلونة أمام برمنجهام سيتي
جون إدوارد يودع الزمالك برسالة مؤثرة.. ويتخذ قرارًا بشأن الشرط الجزائي
حماس: يجب موافقة إسرائيل أولا على اتفاق نزع السلاح
موعد ومكان جنازة الدهشوري حرب
بريطانيا تتهم شخصا بالتجسس لصالح الحرس الثوري على قاعدة أكروتيري الجوية
سؤال برلماني حول نتائج الثانوية العامة ووقائع الغش الإلكتروني
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026 في مصر
وفاة الدهشوري حرب رئيس اتحاد الكرة الأسبق
علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
البحث عن شاب تعرض للغرق فى مياه البحر بمطروح
خطوة بخطوة.. طريقة الاغتسال الشرعية والصحيحة من الجنابة للرجال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اجتياح غير مسبوق.. إسبانيا تعلن عبور 49 ألف مهاجر إلى سبتة خلال 24 ساعة

سبتة
سبتة
القسم الخارجي

قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الجمعة إنه وفقاً لتقديراتها، عبر نحو 49 ألف مهاجر إلى جيب سبتة في شمال إفريقيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تدفقوا بحراً وبراً من المغرب.


وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الإسبانية عن مقتل 18 مهاجرًا غير شرعي أثناء محاولتهم عبور الحدود من المغرب إلى مدينة سبتة، في شمال أفريقيا.

وخلال الحادث، تسلل آلاف المهاجرين غير الشرعيين إلى المدينة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

تدفق آلاف المهاجرين إلى بلدة الفنيدق المغربية القريبة من الحدود مع سبتة خلال الليل، على الرغم من الانتشار الأمني ​​المعزز الذي أحبط معظم محاولات العبور إلى الجيب الإسباني.

ذكرت قناة TVE التلفزيونية الإسبانية الرسمية أن ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص عبروا الحدود إلى سبتة يوم الخميس. 
وبحسب سكان منطقة فنيدق، يبدو أن معظم من نجحوا في العبور فعلوا ذلك قبل الظهر.

تُمثل سبتة، إلى جانب مليلية، الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا وتشهد كلتا المدينتين بشكل دوري ارتفاعاً في محاولات عبور المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.

اجتياح غير مسبوق عبور 49 ألف مهاجر وزارة الداخلية الإسبانية جيب سبتة في شمال إفريقيا عبور الحدود من المغرب المهاجرين غير الشرعيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

سعر الخبز أول أغسطس

قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر

نظام الخصم المباشر

غدا.. بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بمنظومة الخبز الجديدة

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

تنسيق كليات التمريض 2026

تنسيق كليات التمريض 2026.. مؤشرات القبول والحد الأدنى لطلاب علمي علوم

ترشيحاتنا

الصين

أول تعليق من الصين على إستهداف إحدى شركتها بالكويت

الصين تؤكد دعمها لعمليات حفظ السلام بإرسال عناصر شرطة إلى إفريقيا الوسطى وقبرص

الصين تدعم عمليات حفظ السلام بإرسال عناصر شرطة إلى إفريقيا الوسطى وقبرص

مؤشر كوسبي يسجل أفضل أداء يومي في تاريخه بدعم من صعود أسهم الرقائق وارتفاع الأسواق الآسيوية

مؤشر كوسبي يسجل أفضل أداء يومي في تاريخه بدعم من صعود أسهم الرقائق وارتفاع الأسواق الآسيوية

بالصور

علامات فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط
علامات تدل على فساد الجبن رغم عدم انتهاء الصلاحية.. لا تعتمد على التاريخ فقط

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد