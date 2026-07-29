أ.ف.ب: مقتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في ضربات بالعراق نُسبت إلى الولايات المتحدة

أفادت وكالة فرانس برس (أ.ف.ب) بمقتل خمسة مقاتلين مدعومين من إيران في العراق، في ضربات نُسب تنفيذها إلى الولايات المتحدة، وفق ما نقلته الوكالة عن مصادر مرتبطة بالفصائل المستهدفة.

وقالت الوكالة إن أربعة مقاتلين من جماعة «كتائب الإمام علي» قُتلوا في ضربة استهدفت موقعًا تابعًا للجماعة في منطقة الدبس بمحافظة كركوك شمالي العراق، فيما قُتل مقاتل خامس من «كتائب حزب الله» في ضربة أخرى بمنطقة القائم قرب الحدود العراقية السورية.

وبحسب فرانس برس، نسبت الجماعات المستهدفة الضربات إلى الولايات المتحدة، في حين لم يرد في التقرير ما يفيد بأن القتلى الخمسة كانوا جميعًا إيرانيين من حيث الجنسية، بل وصفهم التقرير بأنهم مقاتلون مدعومون من إيران.

ويأتي التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الولايات المتحدة والفصائل العراقية المرتبطة بإيران، على خلفية الهجمات المتبادلة في المنطقة، فيما تواصل بغداد التأكيد على ضرورة احترام سيادة العراق ومنع استخدام أراضيه ساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

ويبرز الفرق بين توصيف «إيرانيين» و«مدعومين من إيران» أهمية الدقة في نقل الأخبار، إذ يشير الوصف الثاني إلى الانتماء أو الارتباط السياسي والعسكري، ولا يعني بالضرورة أن الأشخاص يحملون الجنسية الإيرانية.