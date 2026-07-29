قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامية تشيد بشهامة ضابط شرطة على طريق العلمين: لم يتركنا إلا بعد الاطمئنان علينا
آخر موعد للتسجيل باختبارات القدرات 2026.. عبر هذا الرابط
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 بعد آخر ارتفاع
نائب بالشيوخ: تطوير ماسبيرو يعزز مكانة مصر الثقافية ويدعم الاقتصاد الإبداعي
سنتكوم: ساهمنا في مرور نحو 500 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز
الرئيسان السيسي وتبون: ندعم جهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية ونرفض أي مساس بأمن وسيادة الدول العربية
اتصدمت.. انفعال شديد من تامر أمين بسبب فيديو مُشجّع يرتدي الزي الأزهري ويسخر من الأهلي
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن ننسحب من المناطق التي سيطرنا عليها في جنوب لبنان
الدولية للهجرة: ضحايا الاتجار بالبشر تخفيهم الحروب.. واليأس يجعلهم فريسة سهلة للعصابات
سبيكة 10 جرام عيار 24 بكام؟.. أسعار الذهب والسبائك الآن
الزوراء العراقي يعسكر في مصر استعدادًا للموسم الجديد
ريال مدريد يكسر الرقم القياسي التاريخي للإيرادات الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق ويؤكد مع تبون رفض المساس بأمن وسيادة الدول العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، قيادة وشعباً، في مواجهة  الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مشدداً على استعداد مصر لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف.

وتقدم السيد الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الحرائق، معرباً عن تمنياته والشعب المصري بالشفاء للمصابين، وشدد سيادته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً ما تشهده مسارات التعاون الثنائي من زخم متنام في الآونة الأخيرة.

تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات

كما أكد سيادته على أهمية البناء على هذا الزخم وتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي توصل لها الجانبان، ولا سيما مقررات اللجنة المشتركة العليا المنعقدة بالقاهرة في نوفمبر 2025.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الجزائري قد أعرب من جانبه عن خالص تقديره وشكره للسيد الرئيس على المبادرة بتأكيد التضامن المصري، قيادة وشعباً، مع الشعب الجزائري في الظرف الحالي، مؤكداً أن هذا هو المتوقع والمعتاد من مصر وقيادتها وشعبها الشقيق، واستعرض الرئيس تبون ما تبذله السلطات الجزائرية من جهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، منوهاً من جهة أخرى بما تشهده العلاقات المصرية الجزائرية من نمو مطرد، ولافتاً للآفاق الكبيرة المتاحة لتطوير التعاون في مختلف المجالات استفادة من القدرات الكبيرة للبلدين وثروتهما البشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا كذلك عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية، ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، كما توافق الرئيسان على أولوية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع العودة للتصعيد الشامل، وعلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التحديات الراهنة.

السيسي الرئيس عبد المجيد تبون تضامن مصر الجزائر الشقيقة الحرائق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

التعليم ترد على محاولات التشكيك في نتيجة الثانوية العامة 2026 لطلاب مدرسة فاقوس..وتفجر مفاجأة

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

الجامعات الأهلية

خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

مخرج كليب حبيتك لـ عمرو دياب: الهضبة متواضع ويتعامل مع الجميع بدون غرور

تامر امين

مفيش كليات قمة.. تامر أمين: أناشد وزارة التعليم تحديد موعد مسبق لإعلان نتيجة الثانوية

محمد شردي

محمد شردي: عندنا أولاد بيتخرجوا من الجامعة مش بيعرفوا يكتبوا اسمهم باللغة العربية

بالصور

إعلامية تشيد بشهامة ضابط شرطة على طريق العلمين: لم يتركنا إلا بعد الاطمئنان علينا

الضابط
الضابط
الضابط

إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تثير الجدل بالأحمر الداكن

دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ
دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ
دينا فؤاد تثير الجدل بالاحمر الداكن الجرئ

أسعار سكودا أوكتافيا المستعملة في مصر

سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا
سكودا اوكتافيا

صغرت 20 سنة .. سوسن بدر تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة

سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة
سوسن بدر تثير الجدل بجسلة تصوير جريئة

فيديو

أحمد بتشان

أمل ضعيف.. أحمد بتشان يطرح أغنيته الجديدة

طلاق بدل الصلح

الطلاق بدل الصلح.. تطور جديد يقلب قضية جناين الملاحة بالإسماعيلية

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد