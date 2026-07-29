الرئيس السيسي يعزي الجزائر في ضحايا الحرائق ويؤكد مع تبون رفض المساس بأمن وسيادة الدول العربية

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب في مستهل اللقاء عن تضامن مصر الكامل مع الجزائر الشقيقة، قيادة وشعباً، في مواجهة الحرائق التي طالت مساحات من أراضيها، مشدداً على استعداد مصر لتقديم أي دعم للشعب الجزائري الشقيق في مواجهة هذا الظرف.

وتقدم السيد الرئيس بالتعازي والمواساة في ضحايا الحرائق، معرباً عن تمنياته والشعب المصري بالشفاء للمصابين، وشدد سيادته على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً ما تشهده مسارات التعاون الثنائي من زخم متنام في الآونة الأخيرة.

تنفيذ التفاهمات والاتفاقيات

كما أكد سيادته على أهمية البناء على هذا الزخم وتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي توصل لها الجانبان، ولا سيما مقررات اللجنة المشتركة العليا المنعقدة بالقاهرة في نوفمبر 2025.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الجزائري قد أعرب من جانبه عن خالص تقديره وشكره للسيد الرئيس على المبادرة بتأكيد التضامن المصري، قيادة وشعباً، مع الشعب الجزائري في الظرف الحالي، مؤكداً أن هذا هو المتوقع والمعتاد من مصر وقيادتها وشعبها الشقيق، واستعرض الرئيس تبون ما تبذله السلطات الجزائرية من جهود مكثفة للتعامل مع تداعيات الحرائق والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، منوهاً من جهة أخرى بما تشهده العلاقات المصرية الجزائرية من نمو مطرد، ولافتاً للآفاق الكبيرة المتاحة لتطوير التعاون في مختلف المجالات استفادة من القدرات الكبيرة للبلدين وثروتهما البشرية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا كذلك عدداً من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على دعم مصر والجزائر لجهود التسوية السلمية للأزمة الإيرانية، ورفضهما في الوقت ذاته لأي مساس بأمن وسيادة الدول العربية الشقيقة، كما توافق الرئيسان على أولوية تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لمنع العودة للتصعيد الشامل، وعلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والجزائر حول مختلف القضايا الإقليمية في ظل التحديات الراهنة.