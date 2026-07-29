بشكتاش يقدم عرضا تاريخيا لـ محمد صلاح.. ورسالة حاسمة خلال المفاوضات

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل إثارة التكهنات حول وجهته المقبلة بعد رحيله عن ليفربول، وسط اهتمام قوي من نادي بشكتاش بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب الصحفي التركي إرتان سوزجون، فإن إدارة بشكتاش قدمت لمحمد صلاح عرضًا يتضمن أعلى راتب في تاريخ النادي، في محاولة لإقناعه بخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.

وأضاف التقرير أن مسؤولي بشكتاش بذلوا جهودًا كبيرة لإتمام الصفقة، مؤكدين أن العرض المقدم للنجم المصري لن يضاهيه أي عرض آخر من جانب النادي.

ورغم الإغراءات المالية، نقل التقرير رسالة واضحة من إدارة بشكتاش إلى صلاح خلال المفاوضات، جاء فيها: "هذا ليس النادي الذي ستتحقق فيه كل رغباتك"، في إشارة إلى طبيعة المشروع الرياضي وإمكانات النادي.

وفي الوقت ذاته، يسعى محمد صلاح إلى حسم مستقبله في أقرب وقت، من أجل الالتحاق بفترة الإعداد مع فريقه الجديد قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل.

يُذكر أن صلاح كان قد ساهم في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم، قبل أن يودع الفراعنة البطولة بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.