إطلالة جريئة.. دينا فؤاد تثير الجدل بالأحمر الداكن

حرصت الفنانة دينا فؤاد ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

تفاصيل إطلالة دينا فؤاد..

ظهرت دينا فؤاد ، بإطلالة جريئة وملفتة مرتدية فستانا باللون الاحمر الداكن اتسم بستايل الحمالات المنفوش ذات فتحة من أعلى الساق .

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



