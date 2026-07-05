مي سليم تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. شاهد

حرصت الفنانة مي سليم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة مي سليم

تألقت مي سليم في أحدث جلسة تصوير بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي الذي اتيم بصيحة الـ polka dot التي تتصدر أحدث صيحات موضة صيف 2026 ونسقت معه بنطلون بنفس النقشة.

انتعلت مي سليم حذاء صيفي مسطح باللون البيج وتزينت ببعض الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت مي سليم بتسريحة شعر الذيل حصان، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.