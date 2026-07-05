انخفض 80 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب الآن

تراجع الجنيه الذهب مساء اليوم الأحد 5-7-2026 وذلك على مستوى محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه بنهاية الأسبوع الماضي.

الجنيه الذهب يتراجع

وانخفض سعر الجنيه الذهب مقدار 80 جنيها مع نهاية تعاملات اليوم، مقارنة بما كان عليه الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وصل متوسط سعر الجنيه الذهب في آخر تحديث له نحو 47.32 ألف جنيه.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيها مع انتهاء تعاملات اليوم داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5915 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6760 جنيها للشراء و 6691 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6196 جنيها للشراء و6133 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5915 جنيها للشراء و 5855 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5070 جنيها للشراء و5018 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.32 ألف جنيه للشراء و 46,84 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4176 دولارا للشراء و 4174 دولارا للبيع.