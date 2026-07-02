زيادة طفيفة.. آخر سعر لعيار 21 مساء اليوم

ارتفع المشغولات الذهبية، بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 2-7-2026 على مستوى محلات الصاغة المختلفة.

ارتفاع عيار 21

وارتفع سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بقيمة بلغت 25 جنيها منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر عيار 21

سجل متوسط سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 5825 جنيها للشراء و5725 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وزادت أسعار المشغولات الذهبية في تداولات اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيها في المتوسط، ليصل إلى 5825 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر نحو 6657 جنيها للشراء و6542 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6102 جنيه للشراء و5997 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا 5825 جنيها للشراء و5725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4992 جنيها للشراء و4907 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 46.6 ألف جنيه للشراء و45.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4119 دولارا للشراء و4118 دولارا للبيع.