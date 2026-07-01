زيادة بقيمة 40 جنيها.. سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن

ارتفع أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات المسائية بقيمة تتراوح بين 40 لـ 50 جنيه في الجرام، وسجل عيار 21 الأكثر شيوعا 5730 جنيه مقارنة 5690 جنيه سعر المستهل بزيادة 40 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال التعاملات المسائية الأول من يوليو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم 1 يوليو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 6550 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 6505 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5730 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 5690 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 4910 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 4875 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 3820 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 3795 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45840 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 45520 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو203685 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 202260 جنيهًا.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

واستقر سعر دولار الصاغة اليوم لنحو 50.04 جنيه مقابل 49.09 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4070 دولارًا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.