إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي أعلى طريق بنها الحر

أصيب 9 أشخاص، اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الحر.

وانتقلت قوات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التعامل مع المصابين ونقلهم لتلقي الرعاية الطبية.

وجرى رفع آثار الحادث من الطريق؛ لتيسير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة، الإجراءات القانونية؛ للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.