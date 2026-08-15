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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 11 طن مصنعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة
إبراهيم الهواري

تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من ضبط نحو 11 طنًا من مصنعات اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، داخل أحد مصانع مدينة العبور، وذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية المعروضة بالأسواق.


جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية ومصانع إنتاج وتداول اللحوم والدواجن، والتصدي بكل حسم للمخالفات التي تهدد صحة المواطنين.
وشكلت الإدارة العامة لمباحث التموين ومديرية الطب البيطري بالقليوبية لجنة للمرور والتفتيش على أماكن تصنيع مصنعات اللحوم بمدينة العبور، برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وعضوية الدكتور أيمن هشام والدكتور محمد رفعت من إدارة المجازر وتفتيش اللحوم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط أحد المصانع وبداخله نحو 11 طنًا من مصنعات اللحوم والدواجن، شملت لانشون وصدور دواجن ومقطعات لحوم، وتبين تغير خواصها الطبيعية وظهور علامات فساد عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري محافظ القليوبية العبور

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