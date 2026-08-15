إنجاز دولي جديد .. الداخلية تعلن حصول فريق البحث والإنقاذ المصري على تصنيف INSARAG

اعلنت وزارة الداخلية انه في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز قدراتها فى مجال الإستجابة للكوارث وإكتساب أفضل المهارات والخبرات التدريبية بإستخدام أحدث وأفضل أساليب البحث والإنقاذ المتبعة على المستوى الدولى .. حيث تعد الحماية المدنية المصرية واحدة من أعرق أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم ، وهو ما أسهم فى تكوين خبرات تراكمية متميزة تستند إلى منظومة متكاملة تجمع بين كوادر بشرية مؤهلة وإمكانات وتجهيزات حديثة.



بدأت وزارة الداخلية منذ عام 2022 فى إعداد فريق متخصص فى عمليات البحث والإنقاذ وتجهيزه بأحدث المعدات والإمكانيات وتوفير كافة السبل لتدريب وإعداد الفريق وفقاً للمعايير الدولية التى حددتها المجموعة الإستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والتى تنظم آلية عمل فرق البحث والإنقاذ حول العالم.. كما نفذ الفريق المصرى محاكاة عملية لسيناريوهات التعامل بالمناطق المنكوبة، كإحدى مراحل الحصول على التصنيف الدولى بالتعاون مع فريق البحث والإنقاذ القطرى المصنف دولياً .

وإستمراراً لإجراءات الحصول على التصنيف الدولى إستقبلت وزارة الداخلية فريق مصنفى الهيئة الإستشارية الدوليه للبحث والإنقاذ خلال الفترة مابين 11 إلى 15 أغسطس الجارى ، إضافةً إلى وفود من عدد من الدول المشاركة بصفة مراقب لمراجعة أداء الفريق المصرى فى التعامل مع الكوارث ، والإطلاع على التجهيزات الحديثة والأمكانيات اللوجيستية والقدرات التدريبية للكوادر البشرية .

وقد نفذ الفريق المصرى وبحضور الفريق الدولى وعلى مدار 36 ساعة متواصلة، محاكاة عملية لإجراءات إستعدادات الفريق وترتيبات الإنتقال للدولة المتضررة ، وإستعرض الفريق سيناريوهات متعددة للتعامل مع مواقع الكوارث وعمليات البحث تحت الأنقاض وإنقاذ المصابين فى بيئات معقدة وظروف شديدة الصعوبة.

وفى ختام فاعاليات إجراءات التصنيف الدولى تم الإعلان عن حصول الفريق المصرى للبحث والإنقاذ على التصنيف الدولى للعمل ضمن منظومة (INSARAG) وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة داخل بيئات الكوارث المعقدة.

إنجاز كبير تسطره وزارة الداخلية، بحصول الفريق المصرى للبحث والإنقاذ على التصنيف الدولى، يضاف إلى سجل الحماية المدنية المصرية الحافل بالنجاحات ، ويؤكد ما تمتلكه من قدرات وكفاءات مؤهلة وفق أحدث المعايير الدولية.









