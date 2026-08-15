غرامة مرورية كلمة السر.. ضبط المتهم بسرقة أموال سيدة من ماكينة ATM في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من إحدى السيدات في قنا.

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا) وبسؤالها قررت بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بتاريخ 13/ الجارى بطلب بطاقة الدفع الإلكترونى خاصتها لتسديد قيمة غرامة مرورية فورية مقابل إعطائها المبلغ نقداً ،وعقب سحبه مبلغ مالى وأثناء تواجده أمام إحدى ماكينات الصراف الآلى وردت لها رسالة هاتفية من البنك بقيمة المبلغ المالى المسحوب ، فإستغاثت بالمارة ، فقام بإلقاء بطاقتها أرضاً ولاذ بالفرار.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل – مقيم بذات الدائرة) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.









