السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في قليوب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمنطقة خلف مسجد سيدي هيب بمدينة قليوب، وذلك بعد الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، دون السماح بامتداد النيران إلى العقارات المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الموقع، والتعامل مع ألسنة اللهب حتى تمت السيطرة عليها وإخمادها.



وتجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وحصر حجم الخسائر والتلفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.