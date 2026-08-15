قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر الذهب في الصاغة الآن
مأرب تحت القصف.. الحوثيون يهاجمون المدينة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات
إنتر ميلان يضم الإنجليزي جيد سبنس قادما من توتنهام
صافرات استهجان ضد لاعب تشيلسي بعد أنباء اقترابه من مانشستر سيتي
فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟
لقطة تحبس الأنفاس .. سقوط موسيالا في مباراة ميونخ ولايبزيج
«متغرب عشانها ووصلي فيديوهاتها معاهم».. اعترافات صادمة لمتهم أنهى حياة زوجته بسوهاج
الصفقة السابعة للنسور في الميركاتو.. المصري يتعاقد مع الدولي الإريتري علي سليمان 4 مواسم
«واجب المصري المعاصر أن يحابي نهره».. الأوقاف تحتفي بعيد وفاء النيل
أحمد موسى : طرابزون دخله 12 مليون يورو بعد 4 أيام من انضمام محمد صلاح
كيا تاسمان X-PRO PLUS بقوة 281 حصانا.. كم سعر البيك أب الكورية؟
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا ببناء سدود جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شهيرة: اتولدت في المنصورة ووالدي كان نفسه أبقى محامية

شهيرة
شهيرة
رحمة سمير

قالت الفنانة شهيرة، إنّها ولدت في المنصورة وقضت المرحلة الابتدائية هناك، وانتقلت مع الأسرة إلى محافظة الشرقية، وكان والدها مهندسا معماريا تعلم خارج مصر: "إحنا ناس متفتحة".

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "في المرحلة الإعدادية، أعلن المشرف الفني للمدرسة أنه سيشكل فريق تمثيل، وطلبت الانضمام إلى الفريق بعدما سأل عن الطلاب الذين يرغبون في الانضمام".

وتابعت، أن والدها كان يتمنى أن تصبح محامية، وانضمت إلى الكلية بجامعة القاهرة، وسألت عن المسرح الجامعي، وقضت سنة في الكلية وكانت قد قدمت طلبا للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم أهلها.

وأوضحت: "لكي أقبل في المعهد كان لزاما عليّ أن أحضر مشاهد باللغة العربية واللهجة الصعيدية واللهجة العامية الدارجة وأمتحن أمام لجنة، وحصلت على ورقة بأنني طالبة في كلية الحقوق من الكلية، وقدمت بها في اختبارات المعهد، وعندما نجحت تركت الكلية وأبلغت أسرتي، ولم يعترض أحد بعد وفاة والدي قبل أن أنضم إلى المعهد، ولكنه كان علم أنني قدمت طلبا للالتحاق بالمعهد". 

شهيرة المنصورة محامية المرحلة الابتدائية لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

زلازل إندونيسيا وكولومبيا

زلازل إندونيسيا وكولومبيا .. البحوث الفلكية تكشف حقيقة تأثيرها على مصر

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

مخالفات المرور

تجنب الغرامات القانونية.. الاستعلام عن مخالفات السيارات وطرق السداد أونلاين

قاتل شقيقه بالمنوفية

دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

المولد النبوي

حقيقة ترحيلها رسمياً|موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. والعطلات المتبقية خلال العام

بالصور

سر الكسل بعد تناول الوجبات.. طرق التخلص منه

أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام
أعراض الكسل بعد تناول الطعام

كوب من الخل في الثلاجة.. حيلة بسيطة للتخلص من الروائح الكريهة

هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟
هل يساعد الخل في التخلص من رائحة الثلاجة؟

طلع بيهم المسرح.. سر سيارات محمد رمضان بالملايين في حفلة الساحل ‏

سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان
سيارات محمد رمضان

بإطلالة أنيقة .. ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية

فضيحة في القصر .. سلطان بروناي يجرّد زوجة ابنه من ألقابها الملكية .. ما القصة؟

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد