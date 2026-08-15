شهيرة: اتولدت في المنصورة ووالدي كان نفسه أبقى محامية

قالت الفنانة شهيرة، إنّها ولدت في المنصورة وقضت المرحلة الابتدائية هناك، وانتقلت مع الأسرة إلى محافظة الشرقية، وكان والدها مهندسا معماريا تعلم خارج مصر: "إحنا ناس متفتحة".

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار": "في المرحلة الإعدادية، أعلن المشرف الفني للمدرسة أنه سيشكل فريق تمثيل، وطلبت الانضمام إلى الفريق بعدما سأل عن الطلاب الذين يرغبون في الانضمام".

وتابعت، أن والدها كان يتمنى أن تصبح محامية، وانضمت إلى الكلية بجامعة القاهرة، وسألت عن المسرح الجامعي، وقضت سنة في الكلية وكانت قد قدمت طلبا للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية دون علم أهلها.

وأوضحت: "لكي أقبل في المعهد كان لزاما عليّ أن أحضر مشاهد باللغة العربية واللهجة الصعيدية واللهجة العامية الدارجة وأمتحن أمام لجنة، وحصلت على ورقة بأنني طالبة في كلية الحقوق من الكلية، وقدمت بها في اختبارات المعهد، وعندما نجحت تركت الكلية وأبلغت أسرتي، ولم يعترض أحد بعد وفاة والدي قبل أن أنضم إلى المعهد، ولكنه كان علم أنني قدمت طلبا للالتحاق بالمعهد".