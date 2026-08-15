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وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، غدا الاحد 16 أغسطس 2026 لقاءا بمديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، لمناقشة آخر استعدادا بدء العام الدراسي 2027

ومن المقرر خلال هذا الإجتماع أن يتم التشديد على ضوابط وتعليمات انضباط العملية التعليمية في المدارس ، والالتزام بتعليمات التقييمات و الواجبات المدرسية ، والتشديد على الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس ، وحسن معاملة أولياء الأمور ، وتسليم الكتب المدرسية في مواعيدها بدون تأخير .

و وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مواعيد محدد لهذا اللقاء المرتقب ، جاءت تفاصيله كالتالي :

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية) : غدا الأحد من 9 صباحا لـ 11 صباحا

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات : (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - الإسماعيلية - السويس ) : غداً الأحد من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا

-لقاء وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بمحافظات : (مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - الفيوم - المنيا - بني سويف - أسيوط ) : غداً من 2 ظهرا حتى 4 عصرا

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي للمديريات التعليمية ، على أنه سيحضر من كل مدرسرية 200 مدير مدرسة موزعين على جميع المراحل ( ابتدائي - اعدادي - ثانوي) ، كما سيحضر كذلك وكلاء المديريات 

موعد بدء العام الدراسي 2027  .. هل تقرر تأجيله ؟

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه حتى الآن لم يصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قرارا رسميا ينص على تأجيل موعد بداية العام الدراسي 2027 في المدارس.

كما لم تعلن وزارة التعليم العالي حتى الآن أي قرارات رسمية تفيد بـ  تأجيل موعد بدء العام الدراسي 2027 المعلن رسمياً.

موعد بدء العام الدراسي 2027 للمدارس الحكومية

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قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه قد تقرر رسمياً أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027  للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

موعد بدء العام الدراسي 2027  في المدارس الدولية

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارها النهائي بشأن موعد بدء العام الدراسي 2027  في المدارس الدولية

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2027  في المدارس الدولية مختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مؤكدةً أن موعد بداية الدراسة 2027 في المدارس الدولية سيكون يوم 6 سبتمبر 2026 .

العام الدراسي 2027  .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 ليكون موعد بدء العام الدراسي 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي 2027 حتى الخميس 24 يونيو 2027 ، بإجمالي 39 أسبوعًا دراسيًا

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027 ، وحتى الخميس 4 فبراير 2027 .
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027 ، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027 .
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027 ، ويستمر حتى الخميس 24  يونيو 2027 ، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027 ، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3  يونيو 2027 .
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027 .
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من 26 يونيو 2027 وحتى 21 يوليو 2027 .
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