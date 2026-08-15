قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة أسعار علب حلاوة المولد الاقتصادية والمتوسطة والفاخرة بالمكسرات
وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد
الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة..الحرارة المحسوسة تصل إلى 44 درجة في الأقصر وأسوان
التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح
أسعار الذهب اليوم السبت 15 أغسطس.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
عبد الله السعيد يعود لتدريبات الزمالك اليوم السبت بعد حسم الاعتزال
الصحة: إجراء 3.34 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار
إعلامي يوجه رسالة لـ حسام حسن: حافظ على صورتك.. كل تصرف محسوب عليك
لا تشعلوا أي شيء.. تحذيرات حكومية في إنجلترا بسبب تمدد حرائق الغابات
الأزهر: لا بأس بشراء الحلوى والتوسعة على الأهل احتفالًا بالمولد النبوي
إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

تتجه الأنظار مساء اليوم، السبت، إلى طرابزون سبور، الذي يبدأ مشواره في الدوري التركي للموسم الجديد بمواجهة قاسم باشا، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، بسبب التواجد المرتقب للنجم المصري محمد صلاح.

وانضم قائد منتخب مصر إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلته مع ليفربول، ووقع عقدًا مع النادي التركي يمتد لموسمين، ليبدأ تجربة جديدة ينتظر أن تكون من أبرز قصص الموسم في الكرة التركية.

وكان صلاح قد غاب عن المواجهة الودية الأخيرة لطرابزون أمام جوزتيبي، بعدما فضل الجهاز الفني منحه الراحة، خاصة أنه التحق بالفريق في وقت متأخر ويحتاج إلى استكمال برنامجه البدني والفني قبل المشاركة بصورة كاملة.

موقف صلاح من مواجهة قاسم باشا

وتشير التقارير الواردة من تركيا إلى أن فاتح تكه، المدير الفني لطرابزون سبور، لا يتجه إلى المجازفة بالدفع بصلاح منذ البداية، مع إمكانية الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والاستعانة بخدماته خلال الشوط الثاني وفقًا لظروف المباراة.

ويأتي هذا الاتجاه في إطار رغبة الجهاز الفني في التعامل تدريجيًا مع جاهزية النجم المصري، خصوصًا مع حداثة انضمامه إلى الفريق، في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور لحظة ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون.

ويمثل وصول صلاح دفعة قوية لطرابزون على المستويين الفني والجماهيري، بعدما تضاعف الاهتمام بالنادي والدوري التركي في مصر والعالم العربي منذ الإعلان عن الصفقة.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، تشيبوكي نوايوو، ستيفان سافيتش، كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، بنجامين بونشواري، روسلان مالينوفسكي.

خط الهجوم: سافيولا، أرال شيمشير، بول أونواتشو.

محمد صلاح صلاح طرابزون سبور تشكيل طرابزون سبور قاسم باشا الدوري التركي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات

جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات

حسام حسن

خلافات واشتباكات في الساحل.. تفاصيل أزمة زوجة حسام حسن وتدخل العميد

زيزو

عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف

ضحية ١٥ مايو

«ياريتني كنت مكانك».. رسالة مؤثرة من خطيب ضحية مذبحة 15 مايو

المتهم

أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تزف بشري سارة بشأن طقس مصر الأيام المقبلة

حسام حسن

بدأت بمشادة وانتهت باشتباك.. خناقة زوجة حسام حسن وطليقته فى الساحل | تفاصيل

تنسيق الجامعات

العلوم 81.2% وذكاء اصطناعي وحاسبات 88.4% وبيطري 85.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026

ترشيحاتنا

النصر

التشكيل المتوقع لـ النصر في مواجهة الفتح اليوم

يوسف بلايلي

مولودية الجزائر يصعّد أزمة بلايلي ويتمسك بعقده مع النادي

محمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة قاسم باشا وطرابزون سبور في الدوري التركي

بالصور

فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم.. هل لهما أضرار؟

ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟
ما فوائد حبة البركة مع العسل قبل النوم؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟
رفرفة العين المتكررة.. هل سببها قلة النوم أم نقص عنصر غذائي؟

بتأكلي قليل ووزنك ثابت؟.. 7 أسباب تمنع نزول الوزن وتعرقل التخسيس.. نصائح مجربة لتحسين قوام جسمك وتحقيق الرشاقة

بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن
بتاكلي قليل ووزنك ثابت؟ 7 أسباب تمنع نزول الوزن

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟.. التوتر وقلة النوم أبرز الأسباب

لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر
لماذا تزداد الرغبة في الحلويات ليلًا؟ 6 أسباب وراء اشتهاء السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد