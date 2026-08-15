التشكيل المتوقع لـ طرابزون أمام قاسم باشا في الدوري التركي.. موقف صلاح

تتجه الأنظار مساء اليوم، السبت، إلى طرابزون سبور، الذي يبدأ مشواره في الدوري التركي للموسم الجديد بمواجهة قاسم باشا، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، بسبب التواجد المرتقب للنجم المصري محمد صلاح.

وانضم قائد منتخب مصر إلى طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال حر، بعد نهاية رحلته مع ليفربول، ووقع عقدًا مع النادي التركي يمتد لموسمين، ليبدأ تجربة جديدة ينتظر أن تكون من أبرز قصص الموسم في الكرة التركية.

وكان صلاح قد غاب عن المواجهة الودية الأخيرة لطرابزون أمام جوزتيبي، بعدما فضل الجهاز الفني منحه الراحة، خاصة أنه التحق بالفريق في وقت متأخر ويحتاج إلى استكمال برنامجه البدني والفني قبل المشاركة بصورة كاملة.

موقف صلاح من مواجهة قاسم باشا

وتشير التقارير الواردة من تركيا إلى أن فاتح تكه، المدير الفني لطرابزون سبور، لا يتجه إلى المجازفة بالدفع بصلاح منذ البداية، مع إمكانية الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء والاستعانة بخدماته خلال الشوط الثاني وفقًا لظروف المباراة.

ويأتي هذا الاتجاه في إطار رغبة الجهاز الفني في التعامل تدريجيًا مع جاهزية النجم المصري، خصوصًا مع حداثة انضمامه إلى الفريق، في الوقت الذي يترقب فيه الجمهور لحظة ظهوره الرسمي الأول بقميص طرابزون.

ويمثل وصول صلاح دفعة قوية لطرابزون على المستويين الفني والجماهيري، بعدما تضاعف الاهتمام بالنادي والدوري التركي في مصر والعالم العربي منذ الإعلان عن الصفقة.

التشكيل المتوقع لطرابزون سبور

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: بينا، تشيبوكي نوايوو، ستيفان سافيتش، كابرال.

خط الوسط: أوزان توفان، بنجامين بونشواري، روسلان مالينوفسكي.

خط الهجوم: سافيولا، أرال شيمشير، بول أونواتشو.