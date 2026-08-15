محمد صلاح يصنع حالة استثنائية في طرابزون

أكد فرج عامر أن محمد صلاح صنع حالة غير مسبوقة منذ انتقاله إلى طرابزون، مشيرًا إلى أن المدينة أصبحت محط أنظار جماهير الكرة في تركيا، بينما تصدّر النادي المشهد في الصحف والمواقع الرياضية، بالتزامن مع ارتفاع الاهتمام الجماهيري بالنادي.

محمد صلاح

وأوضح عامر أن صفقة صلاح حققت مكاسب تسويقية واقتصادية كبيرة لطرابزون، خاصة مع الإقبال الجماهيري على التذاكر والمنتجات المرتبطة بالنجم المصري، وهو ما يعكس القيمة الكبيرة التي أضافها صلاح للنادي خارج الملعب أيضًا.

واختتم فرج عامر حديثه بالتأكيد على أن «الخير على قدوم محمد صلاح لطرابزون»، في ظل المكاسب الكبيرة التي بدأت تظهر منذ إتمام الصفقة.